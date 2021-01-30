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Vodafone 2021 yılı bedava internet kampanyaları ve vodafone bedava internet kazanma paketleri

Vodafone hattı kullanan kullanıcılar 2021 yılında olacak kampanyaları merak etmeye başladılar. En çok ücretsiz internet paketi almak isteyen kullanıcılar bedava interneti nasıl alacaklarını araştırmaya başladılar.

30 Ocak 2021 Cumartesi 21:49
Vodafone 2021 yılı bedava internet kampanyaları ve vodafone bedava internet kazanma paketleri
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Hali hazırda 26 Milyona yakın abonesi bulunan Vodafone daha çok abone kazanmak için birçok kampanyaya imza atmaktadır. En çok bedava intenet veren Vodafone'da bedava intenet, SMS ve dakika almak isteyen kullanıcılar Vodafone Yanımda uygulamasını kullanmaktadır. Vodafone Yanımda uygulaması ile 1GB, 2GB ve 5GB bedava intenet kazanabilen Vodafone kullanıcıları uygulamada bulunan arkadaşını davet et seçeneği ile 9GB, sevdiklerini Vodafoneli yap seçeneği ile 30GB ve Vodafone bana ne var çarkını çevirerek ise 5 GB intenet kazanabilmektedirler. Vodafone Yanımda uygulaması ile 10GB intenet kazanmak için uygulamaya giriş yaparak Süpermarket yanımda sayfasına da giriş yaparak 100 TL alışveriş yapmak gerekmektedir. Bu alışverişlerinizde 20 TL'de indirim kazanırsınız.  

Vodafone E-Fatura ile bedava intenet kazanma

Kâğıt israfını önlemek ve doğaya katkıda bulunmak için e-faturaya geçen Vodafone aboneleri 1GB bedava intenet kazanmaktadırlar. Fatura bilgininizi SMS olarak alabilir ve 1 GB kazanmak için ise EFATURA boşluk E-posta adresini yazıp 7000'e mesaj göndermeniz yeterlidir.

Vodafone Freezone ile bedava intenet kazanma

30 TL üstü bakiye yüklemelerde Vodafone Freezone bedava intenet kazanırsınız. 26 yaşından küçük abonelerin kullanabileceği Vodafone Freezone kullanıcıları 30 TL ve üstü yüklemelerde 2GB intenet kazanırlar. 

Vodafone Seviyorum İnteneti ile 3GB bedava intenet kazanma

3 GB inteneti Vodafone Seviyorum İnteneti testine kayılarak kazanabilirsiniz. Vodafone seviyorum inteneti testinin sonunda çıkan ekrana numaranı girerek daha sonra gelen mesajda ki kodu girip 3GB intenet kazanabilirsiniz. 

Vodafone İntenet Avcıları Oyunu ile bedava intenet kazanma

Vodafone intenet avcıları oyunu oynanarak kazanılan her BİT için bedava intenet kazanılır. En fazla bedava 4GB intenet Vodafone intenet avcıları oyunu sayesinde kazanabilirsiniz. 

Vodafone bedava 8GB ve 500MB intenet kazanma

 

Deneme paketi olarak sadece 1 ay kullanılabilen daha sonrasında kesinlikle iptal edilmesi gereken bedava 8GB intenet paketinde SUPER2GB yazarak 3636'ya mesaj göndermeniz yeterlidir. Bu paketi kullandıktan sonra eğer iptal etmezseniz paket ücretin sizden alınacaktır. Paketi iptal etmek içinde ABONE SUPER2GB yazıp 3636'ya göndermeniz yeterlidir.

500 MB intenet kazanmak için ise NET 500MB yazıp 3636'ya göndermeniz yeterli olacaktır. 

Pazartesi TL yükle 2GB bedava intenet kazan

Faturasız olan hatların kullanabileceği pazartesi TL yükleyerek 2 GB intenet kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Bu bedava intenet ayda bir kere verilmektedir. 

Vodafone'nin diğer bir kampanyası ise hattınıza TL yükleyerek ve TL yükledikten sonra yanımda uygulamasına giriş yaparak Bana Ne Var sayfasından özel hediyeler kazanabilirsiniz. TL yükledikten sonra BANANEVAR yazıp 4545'e göndererek te hediyeler kazanabilirsiniz.  

Vodafone'de bedava intenet veren uygulamalar

Vodafone'de bedava intenet veren uygulamalar şunlardır: Vodafone Yanımda ve İntenet Avcıları 



Son Güncelleme: 30.01.2021 21:49
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Anahtar Kelimeler:
VodafoneBedava Internet
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