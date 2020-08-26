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Vodafone 20 GB Bedava İnternet Kazanma şansı! Vodafone 20 GB bedava intenet nasıl tanımlanır?

GSM operatörleri tarafından ücretsiz internet kampanyaları sağlanmaya devam ediyor. Vodafone Red ile 20 GB bedava internet kazanın.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:53
Vodafone 20 GB Bedava İnternet Kazanma şansı! Vodafone 20 GB bedava intenet nasıl tanımlanır?
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GSM operatörleri tarafından gerçekleşen ücretsiz intenet satışlarında Vodafone Temmuz ayına özel hediye kampanyalar düzenliyor. Vodafone tarafından bütün abonelere 20 GB intenet veriliyor. Vodafone 20 GB ücretsiz intenet paketi Vodafone Red’e Hoş geldin kampanyası ile sunuluyor. Vodafone Yanımda uygulamasına giriş yapılarak hediye inteneti kullanmaya başlayabilirsiniz. 20 GB intenet kampanyasını faturalı veya faturasız bütün Vodafone aboneleri tercih edebiliyor.  

Vodafone 20 GB bedava intenet nasıl tanımlanır?


Vodafone 2020 Temmuz ücretsiz intenet kampanyası içerisinde en fazla ilgi görenlerden birisi Vodafone Red’e Hoş geldin kampanyası olmaktadır. Bedava intenet hakkınızı başvuru yapmadan da hattınıza tanımlayabilirsiniz. Vodafone Red uygulamasına geçiş yapan kullanıcılar ücretsiz 20 GB hediye intenetini kullanmaya başlayabiliyor.

Vodafone Red tarifesine geçiş yaptıktan sonra ‘’Vodafone Yanımda’’ uygulamasına giriş yapın. Ek Paketler menüsünden ücretsiz intenet hakkınızı hattınıza tanımlayarak 20 GB intenetinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 26.08.2020 19:53
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