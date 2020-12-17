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Vivo yeni telefonları Y20, Y70 ve X51'i Türkiye'de satışa sundu!

Türkiye pazarında güç kazanmak isteyen Vivo giriş, orta ve üst segment telefonlarını satışa çıkardı. Vivo Y20, Y70 ve X51 modellerin satışına başlayınca pek çok kişi 3 telefon modelini araştırmaya başladı.

17 Aralık 2020 Perşembe 20:18
Vivo yeni telefonları Y20, Y70 ve X51'i Türkiye'de satışa sundu!
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Ülkemizde çok fazla kişi tarafından tercih edilmese de dünyanın ileri gelen teknoloji devlerinden Vivo yeni giriş, orta ve üst segment telefonları olan Y20, Y70 ve X51 modellerini duyurdu. Uygun fiyatlı olması beklenen Y20 ve Y70 amaçlarına ulaşırken pek çok kişinin merakı ile karşılaştı.

Türkiye’de daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için üç farklı model duyuran Vivo araştırmaların odağında yer almaya devam ediyor.

Vivo Y20 özellikleri ve fiyatı

6,51 İnç büyüklüğünde olan Vivo Y20 gücünü Snapdragon 460’dan alıyor. 4 GB ram ve 64 GB depolama alanı ile kullanıcılara sunulan Y20’nin 5.000 mAh bataryası bulunurken 16 MP ön kamera, 13 MP arka kamera ve 2 MP makro kamerası bulunuyor. Vivo Y20’nin Türkiye fiyatı ise vergiler dahil 3.099 TL

Vivo Y20 teknik özellikleri

  • Ekran: 6,51 inç HD+ (1.600 x 720 piksel), IPS LCD
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 460
  • RAM: 4 GB
  • Depolama: 64 GB (microSD desteği mevcut)
  • Ön Kamera: 16 MP
  • Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
  • Batarya: 5.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)
  • İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FunTouch OS 10.5

Vivo Y70 özellikleri ve fiyatı

Vivo’nun orta segment olarak duyurduğu Y70 modeli ise 6,39 İnçlik ekranı ile kullanıcıya sunuluyor. FHD+ ekran çözünürlüğü bulunan telefın Snapdragon 665’den gücünü alırken 8 GB ram ve 128 GB depolama alanı sunuyor. 4.100 mAh bataryaya sahip olan Vivo Y70 16 MP ön kamera, 48 MP arka kamera, 2 MP + 2 MP şeklinde üçlü makro desteği sunuyor.

Vivo Y70 teknik özellikleri

  • Ekran: 6,39 inç FHD+
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
  • RAM: 8 GB
  • Depolama: 128 GB (microSD desteği mevcut)
  • Ön Kamera: 16 MP
  • Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP
  • Batarya: 4.100 mAh
  • İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FunTouch OS 10.5

Vivo X51 özellikleri ve fiyatı

Vivo tarafından üst segment olarak duyurulan ve Türkiye’de satışa sunulan X51 modeli ise gücünü Snapdragon 765G’den alıyor. 8 GB ram ve 256 GB depolama alanı ile gelen Vivo X51, 32 MP ön kamera, 48 MP arka kamera ve 8 MP + 8 MP makro kamera desteği ile kullanıcılara sunuluyor. Vivo X51’in Türkiye satış fiyatı ise vergiler dahil 8.999 TL.

Vivo X51 teknik özellikleri

  • Ekran: 6.56 inç büyüklüğünde FHD+ (2,376 x 1,080 piksel) çözünürlük, 90 Hz AMOLED
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
  • RAM: 8 GB
  • Depolama: 256 GB
  • Ön Kamera: 32 MP
  • Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP
  • Batarya: 4,315 mAh (33 watt hızlı şarj desteği)
  • Bağlantı: Wi-Fi 2.4G, 5G Wi-Fi MIMO, Bluetooth 5.1, GPS, OTG, NFC
  • Boyutlar: 158.46 mm x 72.80 mm x 8.04 mm
  • Ağırlık: 181,5 gram

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 20:18
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Anahtar Kelimeler:
VivoY20Y70X51Teknik özellikFiyat
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