Vivo yeni telefon modeli V20 SE'yi duyurdu!

Çinli akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Vivo ülkemiz pazarına girdikten sonra en merak edilen telefon markalarından bir tanesi haline gelmiştir. Vivo Türkiye’de satışa çıkaracağı tüm telefonları ilk önce özellik ve fiyatları ile duyururken Çinli telefon devinin son modeli yine çok merak edilmeye başlandı.

Vivo’nun yeni modeli olan V20 SE giriş orta seviye arasında sunduğu özellikleri ile pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. 48 MP’lik kamerası ile dikkat çeken Vivo V20 SE 3 kameraya sahip. 32 MP selfie kamerası bulunan V20 SE ayrıca uygun bir telefon olması ile pek çok kişinin dikkatini çekmiş durumda.

Büyük ekran yüksek kamera çözünürlüğü

İnce bir çerçeve tasarımı ile duyurulan V20 SE 6,44 İnç büyüklüğünde ve %90,12 ekran gövde oranına sahip. AMOLED ekranı sayesinde yüksek çözünürlük ve daha kaliteli bir görüntü sunan V20 SE Full HD+ ve HDR10 destekli bir ekran sunuyor.

Arkada bulunan 3 kamerasından ilki f1/8 diyaframa sahip ve 48 MP görüntü sunarken f2/2 diyaframa 8 MP’e sahip geniş açı kamerası da dikkat çekiyor. En önemli olan kamerası ise 32 MP f2/0 diyaframa sahip selfie kamerası ön kamerayı sık kullananlar için özel olarak tasarlanarak kullanıcılara sunulmuş durumda.

4.100 mAh bataryası ve hızlı şarj desteği ile sunulan Vivo V20 SE uygun telefon isteyenler için iyi bir altenatif.

Vivo V20 SE özellikleri

İşlemci: Snapdragon 665

RAM: 8 GB LPPDR4x RAM

Depolama: 128 GB depolama

Ekran: 6,44 inç Full HD AMOLED

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.100 mAh, 33W

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C

Vivo V20 SE Türkiye fiyatı ne kadar?

2 renk seçeneği ile gelen V20 SE yurt dışında 288 dolardan alıcı bulurken ülkemizde 2.199 TL + vergiler ile satışa sunulacak.