Vivo Y51 özellikleri ve fiyatı

Vivo Y51 geliştirilen özellikleri ile teknoloji meraklılarının beğenisine sunuldu. 2015 yılında çıkan ve değişimlere uğrayan telefonun pek çok özelliği geliştirildi.

Daha büyük bir ekran ve daha büyük boyutlu bir batarya ile büyütülen telefonun 6.58 inçlik bir ön ekranı ve 5.000 mAh bataryası bulunuyor. Ayrıca işlemcisi de Snapdragon 410’dan 665’e çıkarıldı. Kamera özellikleri oldukça iyi olan telefonun 48 Mp arka, 16 mp ön, 8 mp geniş ve 2 mp makro kamerası bulunuyor.

Yeni modelinde parmak izi bölümünün de yan tarafına alındığı görülüyor. Telefon 128 GB hafıza ve 8 GB RAM’e sahip. Telefonun 7 Aralık’ta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonunise 255 Dolar.