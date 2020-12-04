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Vivo Y51 özellikleri ve fiyatı

Vivo Y51 yenilenen özellikleri ve görünümü ile 7 Aralık'ta satışa sunuluyor. 2015 yılında çıkan versiyonuna pek çok değişiklikler yapılan cihazın kamera özellikleri ve büyük ekranı dikkat çekiyor. Telefonun 255 Dolardan satışa sunulacağı öğrenildi.

04 Aralık 2020 Cuma 03:46
Vivo Y51 özellikleri ve fiyatı
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Vivo Y51 geliştirilen özellikleri ile teknoloji meraklılarının beğenisine sunuldu. 2015 yılında çıkan ve değişimlere uğrayan telefonun pek çok özelliği geliştirildi.

Daha büyük bir ekran ve daha büyük boyutlu bir batarya ile büyütülen telefonun 6.58 inçlik bir ön ekranı ve 5.000 mAh bataryası bulunuyor. Ayrıca işlemcisi de Snapdragon 410’dan 665’e çıkarıldı. Kamera özellikleri oldukça iyi olan telefonun 48 Mp arka, 16 mp ön, 8 mp geniş ve 2 mp makro kamerası bulunuyor.

Yeni modelinde parmak izi bölümünün de yan tarafına alındığı görülüyor. Telefon 128 GB hafıza ve 8 GB RAM’e sahip. Telefonun 7 Aralık’ta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun fiyatı ise 255 Dolar.

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 03:46
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Vivoy51özellikleriFiyatı
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