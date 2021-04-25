Vivo Y3s fiyatı ve özellikleri

Vivo isimli telefon giriş seviyesi özelliklerine sahip bir telefondur. Telefonun tanıtımı Çin’de yapıldı. Telefon gücünü Helio P35 yonga setinden almaktadır. ayrıca telefonda 4GB RAM bulunmaktadır. Fiziksel bir parmak izi okuyucu da yer almaktadır. batarya kapasitesi ise 5.000mAh olan telefonun 128 GB dahili depolama alanı bulunmaktadır.

Telefonun açık mavi, lacivert ve mor renkleri bulunmaktadır. 6,35 inç boyutunda olan telefon 720 x 1544 piksel çözünürlüğü olan IPS LCD ekran ile karşımıza çıkmaktadır. ekran gövde oranı ise %81,5 seviyelerindedir. Telefonda hızlı sarj özelliği bulunmamaktadır.

Telefonun genel özellikleri şu şekilde;

Ekran: 6,35 inç, 720 x 1544p, IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio P35

RAM: 4GB

Depolama: 128GB

Ön Kamera: 8MP

Arka Kamera: 13MP geniş açılı, 2MP derinlik algılayıcı sensör

Batarya: 5.000mAh

Boyutlar: 159,4 x 76,7 x 8,9 mm

Ağırlık: 190,5 gram

İşletim Sistemi: Android 9.0 tabanlı Funtouch 9

Renkler: Lacivert, Mavi, Mor

Bu modelin fiyatı ise $180 dolar belirlenmiş