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Vivo Y20 özellikleri ve fiyatı

Vivo, yeni akıllı telefonu Y20 2021 modelini tanıttı. Vivo Y20 2021 akıllı cep telefonunun teknik özelliklerine ve fiyatına haberimizden ulaşabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 01:08
Vivo Y20 özellikleri ve fiyatı
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Geçen günlerden üst sınıf iki telefonunu çıkaran Vivo, bugünde fiyatı daha uygun cihazını çıkardı. Vivo Y20 2021 akıllı cep telefonu hem donanımıyla hemde fiyatıyla birçok kişi tarafından dikkatleri üzerine çekti.

Vivo Y20 2021 özellikleri nelerdir?

Vivo, Y20 adıyla ilk geçen ağustosta bir telefonunu çıkarmıştı. Aynı model adında, bir takım geliştirmeler ile 2021 versiyonunu çıkardı. Telefonun ekranı, 6.51 inç büyüklüğünde, çözünürlüğü 720 x 1600 piksel, IPS ekran ile tüketiciyle buluşacak.

Cihazda MediaTek Helio P35 işlemcisi bulunuyor. Vivo Y20 2021’de  4GB RAM bulunurken, depolama alanıda 64 GB’dır. Cihazın bataryasıysa 5.000 mAh değerindedir.

 Y20 2021’in kamerasında ise  f/1.8 diyafram 13 MP ana kamera, f/2.4 diyafram  2 MP çözünürlüğünde makro ve derinlik algılayıcı bulunuyor. Selfie kamerası olarak da damla çentikte dizayn edilen 8 MP bir kamera bulunuyor.

Vivo Y20 2021 fiyatı ne kadar?

Vivo Y20 2021 fiyatıysa 150 $ olarak açıklandı. Telefon ilk olarak Malezya’da satışa çıktı yalnız önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de satışa çıkması bekleniyor.

Vivo Y20 2021 teknik özellikleri neler?

– Ekran: 6.51 inç IPS, HD+ (720 x 1600 piksel) çözünürlük

– İşlemci: MediaTek Helio P35 (12 nm)

– Bellek ve Depolama: 4 GB Ram/ 64 GB

– Batarya: 5.000 mAh / 10W şarj

– Arka Kamera: 13 MP f/1.38 + 2 MP f/2.4 makro + 2 MP f/2.4 derinlik algılayıcı

– Ön Kamera: 8 MP

– İşletim Sistemi: Android 10 ve FunTouch OS 11



Son Güncelleme: 31.12.2020 01:08
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Anahtar Kelimeler:
VivoY20 2021MediaTek Helio P35
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