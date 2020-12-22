Vivo X60'ın GeekBench sonuçları sızdırıldı!

29 Aralık 2020 tarihinde piyasaya sürüleceği açıklanan Vivo markasının orta segment telefonu X60’ın GeekBench’te skorları ortaya çıktı.

Oppo, OnePlus ve Realme gibi Çinli üretici BBK Electronics’e ait olan Vivo 2009 yılında kurulmuştur. 2009 yılından beri telefon üreten Çinli üretici Türkiye’de son yıllarda popülerleşmeye başlayan bir telefon markasıdır. Pazar payı %8 olan Vivo’nun ülkemizde ki Pazar arayışı günden güne artıyor. Duyurulması sonrasında dikkat çeken X60 modeli ise 29 Aralık 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Vivo X60 satışa çıkacak

Vivo X serisinin en yeni üyesi olacağı açıklanan X60 modelinin çıkış tarihine sayılı günler kaldı. Geçen yıl piyasaya sürdüğü X50 büyük beğeni toplayarak satışlarda başarı elde etmesi sonrasında üretilen X60 modeli işlemci değişikliği sonrasında merak edilmeye başlandı. X50 modelinde Qualcomm Snapdragon kullanırken 2020 yılında Samsung ile anlaşan Vivo, X60 modelinde Exynos işlemcisi kullanılacağı açıklandı.

Vivo X60 GeekBench sonuçları

Vivo X60 gücünü 2 GHz hızındaki Exynos 1080’den alıyor. Tek çekirdekte 905 puan alan Exynos işlemcisi çoklu çekirdekte 3408 puan alarak rekor kırdı. Yüksek puanların nedeni olarak ise yüksek frekans değerleri oldu.

12 GB RAM desteği ile satışa sunulması beklenen Vivo X60 modeli Android 11 ile kullanıcılara sunulacak.