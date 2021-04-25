Vivo X51 5G fiyatı ve özellikleri ile tanıtıma hazır hale geldi.

Tasarım Özellikleri

Göz alıcı bir tasarım modeli ile insanı cezbediyor. İnce çerçevelere sahipliği ve kavisli yeni model ekranı ile el işliğinin gayet özentili olduğu gözlemlenmekte. Arka tarafında ise güncel istek bulunan dört kamerası mevcut.

Diğer çıkarılan modelleri haricinde Vivo, bu modele gri bir imaj kattı. Bağlantı noktası olarak USB Type-C olan cihazda 3.5mm girişi ne yazık ki yok ama şimdilerde kim girişli kulaklık kullanıyor ki. Akıllı telefonda NFC desteğinin yanı sıra ekrana gömülmüş bir parmak izi okuyucusu da bulunmaktadır.

Ekran Özellikleri

Kamera Özellikleri

Ön kamerası

Vivo’nun yeni Vivo X51modeli 6.56 inç boyuta sahip, 1080 x 2376 piksellikli çözünürlüğü olan kamerası aktif ve 90Hz düzeyindeki bir hızı mevcuttur. AMOLED ekranı ile farklılık yaratıyor. HDR10+ teknolojisini destekleyen bu ekran, %90.6 ekran/gövde oranı olma özelliğine sahiptir. Ayrıca 398ppi inçe kapasitesinde barındırıyor.32MP geniş açılı kamera özelliğini barındırıyor. f/2.5 diyafram açıklığına sahip olan bu kamera ile 1080p 30fps video çekimlerini profesyonelleştirebilirsiniz.

Arta bölümündeki kamerasıysa ayrı özellikleri telefonun bünyesinde barındırıyor. Vivo arka tarafta 48MP gimbal OIS destekli geniş açılı kamera, 8MP OIS destekli ve 5x yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto kamera, 13MP 2x yakınlaştırma yapabilen portre kamera ve 8MP kamerasını sunarak sıra dışılığını sergiliyor.

Batarya Özellikleri

Vivo X51 5G modeli, 4.315mAh kapasiteli gayet yeterli bir batarya özelliğini müşterilerine açıyor. Böylelikle 1 saat içerisinde %100 şarja etkin olabileceksiniz.

İşte Vivo X51 5G Özellikleri:

Ekranı; 6.56 inç, 1080 x 2376p, 90Hz AMOLED sahiptir.

6.56 inç, 1080 x 2376p, 90Hz AMOLED sahiptir. İşlemcisi: Qualcomm Snapdragon 765G sunuyor.

Qualcomm Snapdragon 765G sunuyor. RAM’i: 8GB sahiptir.

8GB sahiptir. Depolama alanı : 128GB / 256GB sahiptir. Yükseltilebilir.

128GB / 256GB sahiptir. Yükseltilebilir. Ön Kamerası: 32MP sahiptir.

32MP sahiptir. Arka Kamerası: 48MP birincil kamerasıyla, 8MP periskopa telefoto kamerasının, 13MP portre kamerası, 8MP ultra geniş açılısında kamera etkin kameralara sahiptir.

48MP birincil kamerasıyla, 8MP periskopa telefoto kamerasının, 13MP portre kamerası, 8MP ultra geniş açılısında kamera etkin kameralara sahiptir. Bataryası: 4.315mAh, 33W hızlı şarji ile sunulmaktadır.ı

4.315mAh, 33W hızlı şarji ile sunulmaktadır.ı Boyutları: 158.5 x 72.8 x 8 mm sunuyor.ğ

158.5 x 72.8 x 8 mm sunuyor.ğ Ağırlıkğı: 181.5g ağırlıktadır.

181.5g ağırlıktadır. İşletimci Sistemi: Android 10 tabanlı Funtouch 10 işlemciye sahip bulunmaktadır.

Android 10 tabanlı Funtouch 10 işlemciye sahip bulunmaktadır. Renkleri: Sadece Gri mevcuttur.

İşte Vivo X51 5G Fiyatı: