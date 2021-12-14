Vidyozone abonelik nasıl iptal edilir? Vidyozone nedir?

Son dönemlerde cep telefonu faturalarının bazen neden bu kadar yüksek geldiğini öğrenmek için araştırmalar yaptığımız ve abonesi olduğumuz GSM operatörüne danıştığımızda bizlere bazen birtakım video ve oyun sitelerine üye olduğumuzu söyleyebiliyorlar. Biz, hiç bir oyun sitesine aboneliğimizin olmadığını ne kadar savunursak savunalım, GSM operatörümüzün yapabileceği pek de şey bulunmuyor. Yani bize faturamıza kesilen bu miktarı iade etmiyor.

Bu gibi durumlarda abonelik ücreti kesen site ya da platformlarla iletişime geçmemiz ve hakkımızı aramamız gerekiyor. Bu sitelerden biri olan Vidyozone.mobi platformu da pek çok kişi tarafından şikayet ediliyor. Öyle ki son zamanlarda pek çok kişi; farkında olmasalar dahi Vidyozone.mobi adresine üye oluyorlar. Bu adrese üye olan kişilerden ise abonelik ücreti kesiliyor ve bu ücret, müşterilerin faturasına yansıtılıyor.

2021 yılında 64 TL olan Vidyozone,mobi uygulamasına fark etmeksizin üye olan kişiler ise üyeliklerini nasıl iptal ettirebileceklerini, üyeliklerinin iptali halinde faturalarına yansıtılan abonelik ücretini geri alıp alamayacaklarını merak ediyorlar. Bu yazımızda merak edenler için kısaca Vidyozone nedir? Vidyozone üyeliği nasıl iptal ettirilir? ve benzeri konulara dair en çok merak edilenleri yanıtlamaya ve sizleri aydınlatmaya çalışacağız.

Vidyozone Nedir?

HTML5 platformlarından biri olan Vidyozone; kendi sitesinde ve yayınladığı reklamlarda abonelerine birbirinden eğlenceli videoları izleme, güncel ve popüler oyunları oynama şansı tanıyan bir platform olduğundan bahsediyor.

Platformda yer alan bilgilere göre Vidyozone.mobi sitesine üye olan müşteriler, 64 TL abonelik ücreti karşılığında video izlemenin yanı sıra video streaming de yapabiliyorlar.

Aboneler, yemek tarifleri, futbol, spor, sağlıklı yaşam, macera sporları, oyunlar vb. farklı kategorilere giriş yaparak, bilgilendirici ve eğlenceli videolar izleyebiliyorlar.

Bu platforma üye olmak isteyen kişilerin https://vidyozone.mobi/ linkine tıklamaları gerekiyor.

Abonelik, müşterilerin telefon numaraları üzerinden gerçekleştiğinden abonelik ücreti de kişinin telefon faturasına yansıyor.

Vidyozone platformuna bazen farkında olmadan da üye olabiliyorsunuz. Bu durum, genellikle film izlerken ya da intenetten bir şeyler indirirken Vidyozone reklamlarına tıklamanızdan kaynaklanıyor.

Vidyozone ücretli bir servis olduğundan aboneler, daha sonradan faturalarında 64 TL abonelik ücretinin kesildiğini öğrenip, aboneliklerini iptal ettirmek isteyebiliyorlar.

Vidyozone nasıl iptal edilir?

Üyeliğinizi iptal ettirseniz dahi ilk başta sizden kesilen abonelik ücretini ne yazık ki geri alamıyorsunuz.

Yine de üyeliğinizin sizin bilginiz dışında olduğu gerekçesine dayanarak, üyeliğinizi iptal ettirmek istiyorsanız; Vidyozone müşteri hizmetlerini arayabilir, müşteri temsilcisine bağlanarak, en azından şansınızı deneyebilirsiniz.

Ancak genellikle müşteri hizmetlerine bağlanarak, üyeliklerini iptal ettirmek isteyen abonelere 64 TL abonelik ücretinin iade edilmediğini de hatırlatmak istiyoruz.

Vidyozone servis abonelik iptali Vodafone

Vidyozone aboneliğinizi iptal ettirmek için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Vodafone abonesiyseniz, servis aboneliğinizi bir an önce iptal ettirmek için telefonunuzun sms bölümüne girmeli iptal vidyozone yazıp, bu mesajı 1240 ‘a kısa mesaj olarak yollamalısınız.

Vidyozone servis abonelik iptali Turkcell

Turkcell aboneleri de tıpkı Vodafone aboneleri gibi üyelik iptallerini iptal vidyozone yazıp, oluşturdukları mesajı 1240’a yollayarak, hızlıca gerçekleştirebiliyorlar.

Vidyozone servis abonelik iptali Türk Telekom

Türk Telekom müşterileri üyeliklerini iptal vidyozone yazıp, oluşturdukları mesajı 3480’e sms olarak gönderme suretiyle sonlandırabiliyorlar.

Üyeliğinizi iptal ettirmek için yukarıdaki yöntemleri deneyebileceğiniz gibi Vidyozone müşteri hizmetleri numarasını arayıp, müşteri temsilcisiyle iletişime de geçebilirsiniz.

Vidyozone müşteri hizmetleri numarası ne?

Aboneliğinize, faturanıza, abonelik iptalinize dair her konuda müşteri temsilcisine danışmak için 08503333663 numarasını arayabilirsiniz.

Bu platforma üye olup olmadığınızı öğrenmek için de müşteri temsilcisinden bilgi alabilirsiniz.

Vidyozone para iadesi yapıyor mu?

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu siteye istemeden üye olsanız dahi sizlere abonelik ücreti olarak faturanıza yansıtılan 64 TL geri ödenmiyor. Şöyle ki ne yazık ki paranızı geri alamıyorsunuz. Bu konuda intenette para ve iade ile ilgili açılmış pek çok şikayet başlığı bulunuyor.

Arama motoruna Vidyozone şikayet yazdığınızda Vidyozone.mobi platformunun birçok kişiden abonelik ücreti kestiğini görebiliyoruz.

Üstelik şikayet eden kişiler, bu sitenin ismini daha önce hiç duymadıklarını, kendi istek ve iradeleri ile siteye üye olmadıklarını da ifade ediyorlar.

Hatta bazı kişiler, bu platforma dava açmayı düşündüklerini bile dile getiriyorlar.

Bazı kişiler ise intenette Vidyozone platformunun ücretsiz intenet sloganı ile reklam yaptığını ve link bıraktığını, bu linke tıklayıp, siteye abone olduklarını ancak daha sonra faturalarına abonelik ücreti yansıdığından bahsediyorlar. Yani bir nevi dolandırıldıklarını, bu sitenin korsan ve kötü niyetli bir site olduğunu söylüyorlar.

Nadir de olsa müşteri hizmetlerini arayıp, paralarının iade edildiğini söyleyen kişilerin yorumlarını da görebiliyoruz.

Sizler de bu platformun müşteri hizmetlerini arayıp, müşteri temsilcisine paranın size iade edilmediği takdirde dava açacağınızı söyleyerek, şansınızı deneyebilirsiniz.