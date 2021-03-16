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Vidyofoni servisi nedir? Vidyofoni ne işe yarıyor, nasıl iptal edilir?

HTML5 platformu üzerinden video izleme imkânı sunan bir servis olan Vidyofoni ücretli bir servistir. Mobil cihaz kullanıcılarının en az bir defa karşısına çıkan Vidyofoni'nin ne işe yaradığı ve nasıl iptal edildiği merak edildi. Peki Vidyofoni ne işe yarar ve nasıl iptal edilir? sorusunun cevabı ve daha fazla detay haberimizde yer almaktadır.

16 Mart 2021 Salı 13:10
Vidyofoni servisi nedir? Vidyofoni ne işe yarıyor, nasıl iptal edilir?
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Mobil cihaz kullanıcılarının en az bir defa karşısına çıkan Vidyofoni, HTML5 platformu üzerinden video izleyebilme imkânı sağlayan bir servis olan Vidyofoni ücretli bir servistir. Genelde faturalı hatlarda karşılaşılan bir durum olan Vidyofoni abone olduğunu çoğu kişi genellikle yüksek gelen faturasını araştırdığında fark edebilmektedir. Ücretli olan Vidyofoni servisinde servis ücreti faturalı hatlar için faturaya yansımaktadır, faturasız hatlarda ise TL düşümü gerçekleşmektedir. Vidyofoni ücreti aylık 64 TL’dir. Vidyofoni aboneliği başladığı zaman size aşağıdaki gibi bir mesaj gelecektir. Bu mesajı alan kişilerin Vidyofoni aboneliği başlamış demektir.  

Vodafone Vidyofoni aboneliği nasıl iptal edilir?

Vidyofoni aboneliğini sonlandırmak isteyen Vodafone kullanıcıları iki farklı yöntem kullanmaktadırlar. 

- Vodafone müşteri hizmetlerini arayarak Vidyofoni aboneliğiniz olduğunu ve iptal etmek istediğinizi söyleyerek iptal ettirebilirsiniz. Ayrıca farklı özel servis üyeliklerinizin olup olmadığını da buradan sorgulayabilirsiniz.

-Vidyofoni müşteri hizmetlerini arayarak iptal ettirebilirsiniz. İletişim numarası 08503333663, bu numarayı arayıp iptal ettirebilirsiniz. İlgili numara arandığında varsa tarifenizin dakikasından yoksa mevcut tarife dakika aşım ücreti geçerli olacaktır.



Son Güncelleme: 16.03.2021 13:10
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Anahtar Kelimeler:
VidyofoniAbonelik IptaliVodafone
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