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Veri ihlali ile suçlanan Facebook'a büyük dava!

ABD'nin Teksas eyaletinde teknoloji karşıtlığı ile bilinen Başsavcı Ken Paxton, Facebook aleyhine gizlice kişilerin verilerini topladığını gerekçe göstererek dava açtı. Açılan davada, he kişi veri bilgisi için 25 bin dolar isteniyor.

15 Şubat 2022 Salı 13:34
Veri ihlali ile suçlanan Facebook'a büyük dava!
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Facebook'un bağlı olduğu Meta şirketi büyük bir davayla karşı karşıya kaldı. ABD'nin Teksas eyaletinde teknoloji karşıtlığı ile bilinen Başsavcı Ken Paxton, eyalette yaşayan insanların kişisel bilgilerini izinsiz kullanmakla suçladığı Facebook'a Paxton tarafından dava açıldı.

Söz konusu bilgilerin kişilerin gene olarak biyometrik özelliği içerdiğini savunan başsavcı Paxton'un açtığı dava dilekçesi eyalet mahkemesinde dün işleme koyuldu. Başsavcının dava dilekçesinde Meta'nın Facebook ve Instagram uygulamalarının insanların profillerine eklediği fotoğraf ve videolar içinde biyometrik tanımlayıcı ile retina ve iris taramaları yaptığını, ses baskılarıyla da kişilerin el ve yüz geomterisinin kaydını aldığını iddia etti.

 

HER BİR KİŞİ İHLALİ İÇİN 25 BİN DOLAR İSTENDİ

Başsavcı Paxton, açtığı dava ile Meta şirketinden her bilgilendirilmiş rızasız kullanım ihlali için 25 bin dolar isterken her eyalette aldatıcı ticaret uygulamaları ile ilgili konulmuş olan yasanın ihlaline yönelik te 10 bin dolar ödeme talep etti.

FACEBOOK'TAN PAXTON'A IŞIK HIZINDA YANIT!

Meta şirketinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada açılmış olan davanın 'haksız' olduğu belirtildi. Başsavcının belirttiği söz konusu yasanın geçmiş zamanda hiç kullanılmadığının aktarıldığı açıklamada Kasım ayı itibariyle de yüz tanıma programının tamamiyle kapatıldığı ve verilerin çoğunun da kapatılma işlemiyle birlikte silindiğini ifade edildi.

 

 



Son Güncelleme: 15.02.2022 13:34
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Anahtar Kelimeler:
ABDFacebookVeri IhlaliDava
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