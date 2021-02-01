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Valve'ye karşı dava!

2003 yılında kurulan ve günümüzün en büyük oyun platformlarından biri olan Steam’in kurucu şirketi Valve’ye karşı dava açıldı. Oyun fiyatlandırmaları başına bela oldu.

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:08
Valve'ye karşı dava!
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Uzun süredir oyun fiyatlarında gözle görülebilir derecede bir artış söz konusu. Dünya çapında oyun severler bu durumdan şikayetçi olmakla beraber, başka bir çareleri bulunmadığı için oyunları bu fiyatlardan satın almaya devam etmekteler.

 

Geçenlerde Vorys Sater, Steam’in kurucu şirketi olan Valve’ye karşı dava açtı. Durumun sebebi ise firmanın oyun ücretlendirmelerini gereğinden yüksek tutması. Kullanışlı oluşu ve diğer platformlara göre daha çok oyun sunmasıyla öne çıkan Steam, uzun bir süredir en çok tercih edilen oyun platformlarından biri. En çok tercih edilen oyun platformu olmasıyla beraber, Steam oyun fiyatlarını yüksek tutup daha fazla gelir edebilmeyi amaçlıyor.

 

Söylenenlere göre Steam oyun fiyatlarını yükseltmekle kalmayıp, aynı zamanda başka platformları da oyunları daha yüksek bir fiyata satmak konusunda teşvik edip, oyun fiyatlarını düşürmelerini engelliyormuş. Zirvedeki yerinden vazgeçmek istemeyen Steam, en çok tercih edilen oyun platformu olarak kalmak için diğer platformlara karşı bile yaptırımlar uygulamış. Davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu.



Son Güncelleme: 01.02.2021 20:08
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Anahtar Kelimeler:
SteamValveOyun Platformu
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