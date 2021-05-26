Valve’dan taşınabilir oyun konsolu hamlesi

Dünyanın en ünlü dijital oyun mağazası olan Steam’in sahibi Valve’ın, rakibi Nintendo’nun taşınabilir oyun konsolu olan Nintendo Switch’e benzeyecek bir oyun konsolu tasarladığı iddia ediliyor. Oyun konsolunun adı ‘’SteamPal’’ olacağı ve konsolun Steam oyunlarının neredeyse tamamını çalıştıracak donanıma sahip olması bekleniyor.

Konsolun donanımı konusunda beklenenin aksine NVİDİA ile değil Intel yada AMD firmaları ile iş birliği yapacağı söyleniyor. Bu şirketler halihazırda piyasada olan taşınabilir oyun konsollarının şirketleri ile anlaşmalar yapıyordu.

Teknoloji sitesi Arstechnica’ya göre Steam’in oyun konsolu, Nintendo Switch’e göre daha büyük olacak. Konsol, klasik bir QWERTY klavyesi yerine oyun kontrol cihazında bulunan bütün tuşlar, iki adet analog çubuğu ve ekstra bir dokunmatik ekran ile donatılacak.