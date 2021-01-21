Valve patronu Gabe Newell, yeni oyunlar geliştirdiklerini duyurdu

Bilgisayar oyunculuğunun en temel taşlarından biri haline gelen Steam'in ana şirketi olan, Half Life ve Portal gibi birçok başarılı oyunun da geliştiricisi Valve, yeni oyunlar geliştirmeye hazırlanıyor. Açıklamalar Valve'in sahibi Gabe Newell tarafından yapıldı..

Oyunculara müjdeler verdi

Geçen günlerde TVNZ ile söyleşi yapan Gabe Newell, geliştirilen ve yakın bir zamanda duyuramaya hazırlandıkları yeni oyunların olduğunu söyledi. Half Life Alyx ile tek oyunculu oyunlara dönmenin güzel bir şey olduğunu söyleyen Newell, firma içinde iyi bir yükseliş yakaladıklarını belirtti.

Half Life Alyx'in duyurulduktan sonra Valve tarafından bu gibi açıklamalara rastlanmıştı. Hatta Half Life Alyx'in yeni bir Half Life serisi çıkaracağı düşünülmüştü. İlerki dönemlerde yeni Half Life oyunları ve başka Valve oyunlarının piyasaya çıkacağı bekleniyor. Yalnızca Half Life serisinin artık VR olarak devam edeceği öngörülüyor. Yani Half Life 3 ve Portal 3 şuan için pek mümkün değil.