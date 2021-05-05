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Valve, CS:GO için büyük bir güncelleme yayınladı!

Valve'nin en fazla oyuncu sayısına sahip olduğu oyunlarından birisi olan Counter Strike Global Offensive oyunu için büyük bir güncelleme yayınlandı. Yayınlanan güncelleme oyun severler tarafından merak edilirken Valve güncellemenin harita düzenlemeleri, yeni kasa ve doku düzenlemeleri ile ilgili olduğunu açıkladı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:25
Valve, CS:GO için büyük bir güncelleme yayınladı!
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Gelmiş geçmiş en sevilen oyunlardan birisi olan ve Valve imzası ile Counter Strike Global Offensive adı altında yeniden piyasaya sürülmesi sonrasında büyük başarılara imza atan CS:GO için yeni bir güncelleme yayınlandı. Yayınlanan güncelleme ile Kırık Diş Operasyonu’na son verilirken Yılan Isırığı adlı yeni kasa oyuna dahil edildi.

Dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan CS:GO için yayınlanan yeni güncelleme merak ediliyor. Güncelleme ile oyunda pek çok değişiklik ve düzenleme yapılırken oyuncular bu güncellemenin son yıllarda oyuna gelen en dolu güncelleme olduğunu dile getiriyor.

Yeni güncelleme ile Kırık Diş Operasyonu’nu satın alan oyuncular avantaj elde ederken 15 Mayıs tarihinde son bulacak etkinlik ödülleri dikkat çekmeye devam ediyor.

CS:GO güncelleme ile gelen yenilikler

Güncelleme ile oyuna yeni bir abonelik işleminin getirildiği açıklanırken hizmete CS:GO 360 adının verildiği açıklandı. Rekabetçi modda ki karşılaşma detaylarının kaydedilmesine yardımcı olan bu sistem takip sistemini kolaylaştırıyor.

Yılan Isırığı adı verilen yeni kasa oyuna eklendi. Kasadan çıkabilecek ödüller şu şekildedir;

Oyunun en eski sürümlerinden beri kullanılan ve ikonik hale gelen Tavuklarda düzenlemelere gidildiği açıklandı. Tavukların görünümleri değiştirilirken doku düzenlemeleri yapıldığı açıklandı. Ayrıca oyuncular ‘/’ tuşuna tıklayarak komutlara gidebiliyor.

Haritalarla ilgili değişiklik yapıldığı da açıklanırken yeni haritalar Grind ve Mocha haritaları resmi modlar için kullanılabilir hale geldi. Ancak Apollo, Engage ve Anubis haritaları death match, ranked ve hazırlık maçlarında kullanılamayacak.

Ancient, Nuke ve Frostbite haritaları ise güncellemede düzenlenen haritalar arasında gösterildi.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:25
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ValveCS GOGüncellemeYayınlandı
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