Valve çalışanı açıkladı! Steam Deck tüm oyunları çalıştırıyor

Geçtiğimiz günlerde Valve tarafından tanıtılan taşınabilir oyuncu bilgisayarı Steam Deck, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Oyuncular bu bilgisayarın oyunları çalıştırma konusunda yetersiz olduğunu düşünmüş, Valve ise Steam Deck’in her oyunu desteklediğini iddia etmişti. Valve’den gelen son açıklamaya göre Steam Deck’in birçok oyunda 30 FPS sınırını geçtiği bildirildi.

Steam Deck bütün oyunları çalıştırıyor mu?

Valve çalışanı ve Steam Deck geliştiricilerinden biri olan Pierre-Loup Griffais, bahsi geçen 30 FPS sınırının performans testlerinde minimum oynanabilir limit olduğunu ve Steam Deck’in bu değerlerin üstüne çıkarak hızlı bir şekilde çalıştığını belirtti. Buna göre Steam Deck kullanıcıları hemen hemen tüm oyunları minimum 30 FPS’te oynayabilecek.

15 Temmuz’da tanıtımı yapılan Steam Deck, konsol benzeri bir cihaz olsa da TV’ye ya da monitöre bağlanarak kullanılabiliyor. Üç farklı çeşide sahip olan Steam Deck 400 dolar, 530 dolar ve 650 dolar fiyatlandırması üzerinden Aralık 2021’de satışa çıkacak.