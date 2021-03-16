Valorant yeni ajanı Astra’nın özellikleri

Valorant oyunu düzenli bir şekilde güncellenmektedir. Bu ay eklenen ajan ise Astra’dır. Astra’nın sahip olduğu özellikler detaylı olarak incelenmiştir.
Astra henüz oyunda değildir. Erken erişim sahibi olan yayıncılar ve oyuncular tarafından bilgilendirme yapılmıştır.
Valorant
Riot Games tarafından geliştirilmiş FPS oyunudur. 2 Haziran 2020 tarihinde çıkış yapmıştır. Yalnızca Windows platformunda oynamak mümkündür.
Yeni ajan
Astra, özellikler bakımından diğer ajanlardan farklıdır. Ulti tuşu ile 3 boyutlu haritaya geçmek mümkündür. Haritada istenilen bölgeye Astral yolcu yükü bırakılabilir. Yüke bakıp istenilen özelliğin tuşuna basarak o yük için o özelliği aktif edebilmeniz mümkündür.
C özelliği: Çekim alanı
Bu özellik sayesinde Astral yolcu yükü bırakılan bölgenin yakınında olan oyuncular girdap içinde gibi yük olan bölgeye çekilir. Oyuncu bölgeden çıkmazsa bir süre savunmasız kalır. Bu sebeple silahlarınız düşmanda büyük hasarlar oluşturur.
Q özelliği: Nova darbesi
Astral yolcu yükü bırakılan bölge yakınlarında patlama gerçekleşir. Diğer oyuncular bu sesle sersemler.
E özelliği: Yıldız bulutu
Sis özelliğidir. Sis, 15 saniye boyunca aktiftir. Her raunt 2 tane sis atılabilir.
X özelliği: Kozmik ayrım
Haritayı istenilen eksende boydan bölmeye yarar. Bölünen eksende duvar oluşur ve bu duvar mermi geçirmez. Sesler de engellenir.