Valorant yeni ajanı Astra’nın özellikleri

Valorant oyunu düzenli bir şekilde güncellenmektedir. Bu ay eklenen ajan ise Astra’dır. Astra’nın sahip olduğu özellikler detaylı olarak incelenmiştir.

Astra henüz oyunda değildir. Erken erişim sahibi olan yayıncılar ve oyuncular tarafından bilgilendirme yapılmıştır.

Valorant

Riot Games tarafından geliştirilmiş FPS oyunudur. 2 Haziran 2020 tarihinde çıkış yapmıştır. Yalnızca Windows platformunda oynamak mümkündür.

Yeni ajan

Astra, Omen, Brimstone ve Viper gibi kontrol uzmanıdır. Yeni ajanın özelliklerini marketten tek tek satın almak mümkün değildir. ‘’Astral Yolcu’’ yükü markette 200 krediye satılmaktadır. Ancak en fazla 5 tane alınabilir. Almak istemezseniz de oyun size her raunt 2 tane bedava verecektir.

Astra, özellikler bakımından diğer ajanlardan farklıdır. Ulti tuşu ile 3 boyutlu haritaya geçmek mümkündür. Haritada istenilen bölgeye Astral yolcu yükü bırakılabilir. Yüke bakıp istenilen özelliğin tuşuna basarak o yük için o özelliği aktif edebilmeniz mümkündür.

C özelliği: Çekim alanı

Bu özellik sayesinde Astral yolcu yükü bırakılan bölgenin yakınında olan oyuncular girdap içinde gibi yük olan bölgeye çekilir. Oyuncu bölgeden çıkmazsa bir süre savunmasız kalır. Bu sebeple silahlarınız düşmanda büyük hasarlar oluşturur.

Q özelliği: Nova darbesi

Astral yolcu yükü bırakılan bölge yakınlarında patlama gerçekleşir. Diğer oyuncular bu sesle sersemler.

E özelliği: Yıldız bulutu

Sis özelliğidir. Sis, 15 saniye boyunca aktiftir. Her raunt 2 tane sis atılabilir.

X özelliği: Kozmik ayrım

Haritayı istenilen eksende boydan bölmeye yarar. Bölünen eksende duvar oluşur ve bu duvar mermi geçirmez. Sesler de engellenir.