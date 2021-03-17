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Valorant oyun ve genel terimleri

Valorant oyununda bazı terimler bulunmaktadır. Oyunda birden çok İngilizce terimler bulunmaktadır. Terimlerin ne anlama geldiğini sizler için araştırdık. Haberimizde yer verdik.

17 Mart 2021 Çarşamba 15:12
Valorant oyun ve genel terimleri
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Valorant oyunu ve terimleri

Oyuna yeni başlayanlar için Valorant oyun terimleri oldukça merak edilmekte ve araştırılmaktadır. 2 Haziran 2020 yılında Riot Games tarafından geliştirilerek FPS tarzı bir oyun olan Valorant, Amerika merkezli bir oyun firmasıdır. Valorant oyununda birden fazla İngilizce terimler vardır. 

Terimler

*Eco:

Economy terimin kısaltmasıdır. Oyun esnasında ‘eco yapalım’ diyerek kullanılmaktadır. Hiçkimse silah çekmesin anlamına gelmektedir. Takımınızla beraber eco yapmaya özen gösteriniz. Çünkü silah kullandığınızda oyunu kaybetmiş olursunuz. Takım arkadaşlarınızdan hiçbiri silah kullanmadığı için siz rauntu kazanamazsınız. 

*WP:

‘Well Play’ kısaltmasıdır. İyi oynadın anlamına gelmektedir. 

*Rush:

Oyunda ‘A’ya Rush’layalım’ tarzında kullanılmaktadır. A bölgesine hızlı bir şekilde girelim anlamına gelmektedir. Siz arkada durup diğer arkadaşlarınızdan neden Rushlamadın gibi sözler duyabilirsiniz. Bu terimi öğrendikten sonra artık takım ile birlikte rushlamaktan çekinmeyiniz. 

*Drop:

oyun esnasında ‘bana şunu droplasana’ tarzında kullanılmaktadır. Başka bir oyuncunun silah almaya parası yetmiyorsa sizin ikinize de yetecek silah alacak paranız varsa ona silah almanızdır. 

*NT:

‘Nice Try’ kısaltmasıdır. İyi denemeydi anlamına gelmektedir. 

*GG:

‘Good Game’ kısaltmasıdır ve iyi oyundu anlamına gelmektedir. Bu terim oyun bittikten sonra sohbet yerine yazılmaktadır. 

*EZ:

‘Easy’ kısaltmasıdır. Kolaydı anlamına gelmektedir. 

Genel terimler

-Side:

Spike’ın kurulacağı bölgelere denilmektedir. Oyun esnasında ‘A Side ya da B Side’ olarak kullanılmaktadır. Rakibiniz B Side görüldüğü bilgisi edindiğinizde rakibinizi çok rahat bir şekilde öldürebilirsiniz. 

-One Top:

rakibinizi tek hamlede kafasından vurmanıza denilmektedir. 

-Spike:

Oyunda rakibin kurması gereken bombanın adıdır. Klavyede 4 tuşuna basılı tutarak bombayı kurabilirsiniz. 

-Rotate:

Oyun içinde bölge değiştirmek anlamına gelmektedir. Düşmanlar A bölgesine götürüldükten sonra B bölgesine dönerse Rotate atmış olur. Rotate atan sizde olabilirsiniz. 

-Info:

Oyun içinde verilen bilgilere denilmektedir. 

-Clutch:

1 veya 3-4-5 durumlarda kazanırsanız Clutch atmış olursunuz.

-Carbon:

Arka arkaya duran iki düşmanı tek bir mermi ile öldürülmesidir. Operatör gibi silahlar ile 3 ya da 5 düşmanı öldürebilirsiniz. 

-GLHF:

Good Luck, Have Fun kısaltmasıdır. İyi eğlenceler, iyi şanslar anlamına gelmektedir. 

 



Son Güncelleme: 17.03.2021 15:12
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ValorantTerimOyun
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