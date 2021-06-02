Valorant laptopta oynanır mı? Valorant için minimum ekran kartı kaç? Valo kaç GB? Valo için RAM kaç olmalı?

Son zamanlarda multiplayer (çok oyunculu) odaklı oyunlar dünyada oldukça popüler hale geldi. Player Unknown Battlegrounds (PUBG), Fortnite, H1Z1, Counter Strike: Global Offensive, Call of Duty: Warzone ve nice oyun, dünyada milyonlarca oyuncu kitlesine ulaştı.

Multiplayer odaklı oyunlardan birisi olan Valorant ise kendine has tarzı ile oyun dünyasında ön plana çıktı. Oyun, bazı insanlara göre Counter Strike ve Fortnite’ın karışımı olarak ortaya çıktı. Yapımcılığını, dünyaca ünlü bir başka oyun olan League of Legends’ı da geliştiren Riot Games üstlendi. Birinci şahıs nişancı türünde geliştirilen oyun ilk kez Ekim 2019’da Project A ismiyle piyasaya sürüldü. Daha sonrasında Haziran 2020’de resmen çıktı ve oynanmaya hazır hale geldi. Valorant, çıktığı andan itibaren farklı tarzı ile piyasada bulunan oyunlara iyi bir rakip olabileceğini gösterdi.

Oyun severlerin en çok merak ettiği konu ise Valorant’ın sistem gereksinimleri. İşte oyunu oynamak için gereken minumum ve tavsiye edilen gereksinimler:

Minimum Gereksinimler

- İşlemci = Intel Core i3-4150/ AMD A8-7650K ya da eşit özelliklerde başka bir kart

- İşletim Sistemi = Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 (64-Bit)

- Ekran Kartı = NVIDIA GeForce GT 730 veya AMD Radeon R5 240

- Bellek (RAM) = 4 GB RAM

- Sürüm = DirectX 11

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

- Depolama (Harddisk) = 8 GB kullanılabilir alanın olması gerekiyor

- İşlemci = Intel Core i5-4460/ AMD Ryzen 3 1200 ya da eşit seviyede başka bir kart

- İşletim Sistemi = Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 (64-Bit)

- Ekran Kartı = NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon R9 380

- Bellek (RAM) = 4 GB RAM

- Sürüm = DirectX 11

- Depolama (Harddisk) = 8 GB civarında alanın olması gerekiyor

Valorant için gereken maksimum sistem gereksinimlerinin ne olduğu konusunda ise herhangi bir sınır yok. FPS için kullanılan bilgisayarın donanımları önem arz ediyor. Öneğin oyundan sabit 60 FPS alınabilinmesi için NVIDIA’nın GeForce GT 730 ekran kartı yeterli olacaktır.

Valorant Laptoplarda Oynanabiliyor Mu?

Donanımsal olarak belirtilen şartlara uygun olması halinde Valorant oyunu laptoplarda da oynanabiliyor. Fakat FPS konusunda masaüstü bilgisayarlar kadar başarılı olması beklenmemelidir.