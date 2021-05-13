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Valorant Kopya modu nedir, nasıl oynanır? Valorant Kopya modu ne zaman gelecek?

Sanal oyun tutkunları şu an revaçta olan Valorant oyunuyla alakalı özellikleri merak ediyor. Bazı özelliklerin kullanış şeklini bilmeyen oyun meraklıları bu oyunda kopya modunun nasıl çalıştığını öğrenmek istiyor. Valorant kopya modu nedir? Valorant nasıl oynanır? Valorant kopya modu ne zaman aktif olacak? merak edilen soruların yanıtı haberimizde..

13 Mayıs 2021 Perşembe 00:47
Valorant Kopya modu nedir, nasıl oynanır? Valorant Kopya modu ne zaman gelecek?
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Sanal oyun severlerin devamlı oynadığı Valorant için kopya modu aktif hale geldi. Bu moddan nasıl faydalanır haberimizde siz değerli okuyucularımız için yer verdik. 

Lolde oyununda yer alan Birimiz Hepimiz İçin modu gibi oyun oynayanların seçtiği karakterdekilerin tüm takıma yansımaktaydı. 

Oyuna girdiğiniz anda bir karakter seçip ona kilitlendiğiniz zaman o kopya herkesin eline geçebiliyor. Oynayanların çok eğlenceli zaman geçirdiği bu mod keyifli anların vazgeçilmezi oluyor. 

Oyun 2019 Ekim ayında ilk olarak ortaya çıktı ve sonrasında gelişerek ilerledi. Riot Games tarafından piyasaya sürülen oyunda çoklu oyuncu sistemiyle oynanmasıyla birlikte sunulan içerikte oynayıcısı çok fazla olduğu tespit edildi. 7 Nisan'da ise sınırlı oyuncu alarak yayınlanmaya devam etti. Kodlu bir oyun olan oyun, her yaşa hitap ediyor. 


Son Güncelleme: 13.05.2021 00:47
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Anahtar Kelimeler:
ValorantOyunSanal Oyun
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