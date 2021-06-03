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Valorant Gece Pazarı nedir, ucuz öğe nasıl alınır? Valorant Gece pazarı nasıl sıfırlanır?

Gece pazarı, lansmanını sunalı bir yıl oldu. Birinci yıl kutlaması olarak Volarant tekrar geldi. Gece pazarı nedir? ucuz öge nasıl alınmalıdır? Sıfırlama işlemi nasıldır? Detaylar haberimizde...

03 Haziran 2021 Perşembe 21:42
Valorant Gece Pazarı nedir, ucuz öğe nasıl alınır? Valorant Gece pazarı nasıl sıfırlanır?
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Valorant, piyasaya çıkalı bir senesini doldurdu. Birinci yıl kutlaması yapmak adına geliştiriciler bir ay sürecek bir kutlama yapma kararı aldılar. Haziran ayında başlayacak olan kutlama, geçirdikleri bir yılı farklı ve çeşitli görsellerle desteklenerek oyuncularına teşekkür etmek maksadıyla bir çok etkinlik düzenlecek. Valorant Gece Pazarı hakkında  detaylı bilgi haberimizde.

En İyi Gece Pazarı

Valorant 1.14 yaması Nisan ayında oyunculara sunuldu. Oyunda çok fazla talep edilen bir çok özelliğin yanı sıra Gece Pazarı adlı yeni bir özellikte eklendi. Valorant, herhangi bir silah için oyuncularına pahalı olmayan görünüm vermek için uğraşır. Gece pazarı ise indirim sağlamak için herhangi altı Premium veya Deluxe silah görünümleriyle karşımıza çıkar.

   Oyunda bir yuva alanı kaplamaya kilitlendiğinde, silahı alan oyuncu silah kaplamasını indirilen fiyattan satın alamadıkça tekrar kullanması engellenir. Eğer dış görünümünüzü beğenmediyseniz ve değiştirmek istiyorsanız bir diğer seçenek başka bir yuva alanı seçmektir. Tercih ettiğiniz cilt ile daha iyi bir görünüm sağlamak sizin elinizde. Gece pazarı tüm paketlerde indirim verir demek doğru olmaz. Pazar tüm karşınıza gelen paketlerde indirim uygulamaz. Tek bir paketten sadece tek bir görünüm ile size indirim fırsatı tanıyacaktır.

 

Valorant Gece Pazarı Nasıl Sıfırlanır?

Gece Pazarı bir çok seçenek ve paketlerle dilediğinizce seçim yapabileceğiniz bir çok farklı görünümle oyuncularına sunuldu. Oyuncular Give Back Bundle’da  en beğendikleri silah görünümlerini seçip tekrar sahip olabilmek için  istedikleri silah görünümlerine oy kullanabilecekler.

Oylama sürelidir. 2 Haziran tarihinden 7 Haziran tarihine kadar sürecektir. Kazanan talihliler ise 16 Haziran’da açıklanacak. Bir sonraki etkinlik ise 22 Haziran tarihinden 8 Temmuz tarihine kadardır. Bu etkinlikte Impact asses ile işbirliği içerisinde silah görünümlerinden kazanılacak gelirin %50’si ve aksesuarlardan elde edilecek gelirin de %100’ü Riot Games Sosyal Etki Fonu’na giden Give Back Bundle ögesine sahip olabilirsiniz.

Yenilikler ve kutlamalar bunlarla sınırlı değil. Başka bir özellik olarak da oyuncular Bölümlerine göre sınırlı sayıda YR1 setinin sahibi olabilecekler. Tüm dünyada ki Valorant olan noktalardan her bir oyuncu, Spreyler, Silah arkadaşları gibi eşsiz bir ögeyi oylayabilecek. Bölgelerini en iyi şekilde temsil eden oyunculardan bazıları oyunun geliştirme ekipleri tarafından incelenecek ve ögelerden bazıları Bölüm 4’te ek olarak görülecektir.


Son Güncelleme: 03.06.2021 21:42
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Anahtar Kelimeler:
ValorantValorant Gece Pazarı
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