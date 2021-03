Valorant Gece Pazarı nedir, hergün yenileniyor mu?

Riot Games tarafından geliştirilen ve oyunseverlerin beğenisine sunulan Valorant oyunu bir FPS oyunudur. Riot Games adlı oyun şireketi tarafından geliştirilen oyun aynı zaman League of Legends oyununun yayımcısı ve yapımcısıdır. Oyun pazarında bu oyunlarla şirket kendine yer edinmiş durumda. Valorant oyunu piyasaya ilk sürüldüğünde bu kadar etki edeceği kestirelemezse de oyun çok beğeni aldı ve kitleler tarafından hızla oynanmaya başlandı. Oyun bir yıl olacak piyasaya sürülme tarihi olarak ve hala oynanmaya devam ediliyor. Biz bugünkü haberimizde oyunun en önemli özelliklerinden olan "Valorant Gece Pazarı" nedir sorusuna cevap arayacağız.

Bu oyunda silah kapmak istiyorsanız eğer aynen günümüz şehirlerinde kurulan akşam pazarları gibi düşünün. Valorant Gece Pazarı da ayı bu şekilde her oyuncu için has olarak indirimli silah kaplamaların olduğu bir mağazadır. Toplamda altı adet indirimli silah kaplaması bulunan gece pazarında her kullanıcı için farklılık içeriri. Bir kullanıcı için gece pazarınız diğer oyuncu değildir farklıdır. Bu mağaza sayesinde silah kaplamaya indirimli sahip olabilirsiniz.

Gece pazarı için net bir tarih yoktur. Valorant Gece pazarı sezonun bitmesine 20-25 gün kala faal hale gelebilir. Bu pazar her gün yenilenmez. Pazarda olan teklifler sezon sonuna kadar aynı kalır.