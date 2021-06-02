Kısa süredir popüler oyun markası Valorant oyun dünyasında hızla birinci sırada yer alırken yüz binlerce kişi tarafından oynanan oyun online çevrimiçi olarak oynanıyor. Valorant, gelişmeleri ve yeni güncellemeleri oyuncularına sunarken Valorant oyuncuları Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek, gelecek mi? Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? gibi sorulara yanıt arıyor.





Valorant gece pazarı ne zaman gelecek?

Gece pazarı 20-25 gün kala aktif olarak hale gelirken gece pazarı için teklifler her gün yenilenmemektedir.

Valorant oyununda istenilen kaplama alınıyor mu?

Gece pazarı kişiye özel özel rasgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyondan oluşmaktadır. Kaplamalar mağazadan alınırken ürünler indirimli oluyor. Gece pazarı fırsatlarını kaçırmamak için fırsatların üzerine tıklayıp sana özel kaplamaları seç.

Gece pazarında silah kaplamalar bulunurken daha önceki kısımlarda başka kısıma ait kaplamalar olabilir. Bu anlamda 3.kısımda erişilen ürünler gece pazarında 1.kısımda bulunuyor.

Özel, üstün ve ihtişamlı kaplamalar gece pazarına çıkabilir. Ayrıca en az ili tane ihtişamlı veya daha yüksek seri kaplama çıkması büyük olası. Silah için ise silah türü en fazla 2 seçenek var. Yakın dövüş silahları için seçkin kaplamaları alabilirsiniz.