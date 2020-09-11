Uzun süredir beklenen HarmonyOS 2.0 açıklandı!

ABD’nin ambargo uygulaması ile beraber kendi yazılım sistemini ortaya koymak için çalışmalara başlayan Huawei, oldukça kısa bir süre içinde büyük bir yol katetti. Yaklaşık olarak 1 senede verimlilik ve üretkenlik konularında Android ile başa baş mücadele edecek yeni bir işletim sistemi oluşturulabildi.

HarmonyOS 2.0 Özellikleri

Google ve Microsoft gibi ABD firmaları ile ilişkisini sonlandırmak durumunda kalan Huawei firması, bundan sonra yola tek başına devam edeceğinin bilincinde olarak kendi yazılımını ortaya koydu. Daha önce HarmonyOS platformunu duyuran Huawei, 2021 senesinde itibaren HarmonyOS 2.0’ın kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

100 milyon dolardan daha büyük bir yatırım ile geliştirilen HarmonyOS sisteminin 2.0 modellemesinde geniş bir ölçeklenebilirlik ve esneklik odağı bulunduğu ifade edildi. Akıllı saat, televizyon, bilgisayar, araç içi sistemler, tablet ve akıllı telefonlarda kullanılacak olan HarmonyOS 2.0 işletim sistemi ile tek bir çerçevede pek çok alet kullanılabilecek.

Güvenlik açısından da oldukça büyük oynayan yeni işletim sistemi ile beraber her cihazın depolayabileceği kişisel verilerin belirlendiği ve daha fazlasına izin vermediği öne sürülüyor. Güvenlik seviyelerine göre sınıflandırılmış cihazların birbiri ile paylaşımda bulunmadığı da belirtilenler arasında yer alıyor.