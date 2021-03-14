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Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!

TikTok uygulamasının çocuklar üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerle ilgili uzmanından ailelere önemli bir uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda anne ve babaların çocuklarının dijital ayak izini takip etmelerinin oldukça fayda sağlayacağı belirtildi.

14 Mart 2021 Pazar 14:58
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
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Sosyal Medya platformları hakkında güvenlik eğitim araştırma merkezi olarak görev yapan SODİME'in Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'dan ailelere 'TikTok' uygulamasıyla ilgili çok önemli bir uyarı geldi. Eraslan yaptığı uyarıda  uygulamanın çok fazla cinsel içerikli konuşmaların yanı sıra küfürlü konuşmaların da olduğu videolara dikkat çekerek, ailelerin çocuklarının dijital ayak izlerini takip etmelerinin oldukça fazla değer teşkil ettiğini söyledi.

Özellikle küfür dolu konuşmaların yer aldığı bu tarz paylaşımların çocukların üzerinde olumsuz etkiler bırakacağını ifade eden Eraslan, uygulamanın bir dakika ile on beş dakika arasında yapılan videolarla kullanıcıların buralarda klipler yapılan bir sosyal medya platformu olduğunu söyledi. Fakat özellikle canlı yayınların açılması durumlarında bazı zararlı maddelerin kullanımının görüldüğü ve bu canlı yayınlarda cinsel içerikli birçok davranışların olduğu görülmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Anne ve babaların özellikle TikTok kullanımıyla ilgili çocuklarının dijital ayak izini takip etmelerinin daha sağlıklı olduğu yönünde görüşünü dile getiren Prof. Dr. Eraslan, olması istenmeyen bazı hoş olmayan durumların ortaya çıkmaması için bu tür uygulamalarda daha dikkatli olarak tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.



Son Güncelleme: 14.03.2021 14:58
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Anahtar Kelimeler:
TikTokDijital Ayak Izi
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