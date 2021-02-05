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Uzaydaki 4 uydunun 1'i Elon Musk'a ait

Yörüngedeki uyduların zaten dörtte birine sahip olan Musk, 2027 için daha fazlasını yollamayı hedefliyor. Starlink Projesi adı altında yürütülen bu sistemin amacı ne?

05 Şubat 2021 Cuma 00:54
Uzaydaki 4 uydunun 1'i Elon Musk'a ait
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Elon Musk’ a ait olan SpaceX, geçmiş zamanda Starlink adında bir projeye imza atmıştı. Çalışmaları hala süren Starlink projesi uzaya yollanan uydular sayesinde daha iyi bir intenet erişimi sağlıyor.

 

Yakın bir zamanda NASA kontrolünde fırlatılacak 9 roket sayesinde 60 Starlink uydusu daha yörüngede yerini alacak.

 

Bu planın başarılı bir şekilde sonuçlanması durumunda Elon Musk’ın uzayda sayıları bini aşan bir uydu sisteminin sahibi olacak.

 

Şubat başında alınan bilgilere göre şu an yörüngede olan uyduların dörtte biri SpaceX’e ait.

 

Devam eden Starlink’in bir sonraki hedefi ise 2027’ye kadar 12 bin uyduyu daha yörüngeye yerleştirmek.



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:54
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Anahtar Kelimeler:
SpaceXStarlinkElon MuskUydu
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