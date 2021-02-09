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Uzay savaşları devam ediyor

21. yüzyıl uzay savaşlarının başladığı yıl olarak tarihe geçti. Amerika, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri uzayda büyük bir rekabete girdi. Üç ülke uzaya uzay aracı gönderdi.

09 Şubat 2021 Salı 17:18
Uzay savaşları devam ediyor
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Uzay savaşları devam ediyor. Yeryüzünde rekabet halinde olan devletler, uzayda da büyük bir rekabete girmiş durumda. Son olarak Amerika, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri uzayda büyük bir rekabete girdi. Üç ülke uzaya uzay aracı gönderdi. Bu araçlar Mars’ta yaşam belirtileri arayacak.

Son olarak bugün Birleşik Arap Emirlikleri uzaya Hope (Umut) isimli bir uzay aracı gönderdi. Bu aracın temel amacı Mars’ta yaşam belirtisi olup olmadığını kontrol etmek. Ayrıca Çin’in gönderdiği Tianven-1 (Cennet'e Sorular-1) ve Amerika’nın gönderdiği Perseverance (Sebat) isimli uzay araçları da 18 Şubat tarihinde Mars’a iniş yapacak. Mars ile Dünya arasındaki mesafenin en kısa olduğu anda uzaya gönderilen bu araçların insanlığa faydalı bilgiler edinmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:18
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Anahtar Kelimeler:
UzayMarsABDÇinBAE
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