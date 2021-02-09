Uzay savaşları devam ediyor

savaşları devam ediyor. Yeryüzünde rekabet halinde olan devletler, uzayda da büyük bir rekabete girmiş durumda. Son olarak Amerika,ve Birleşik Arap Emirlikleri uzayda büyük bir rekabete girdi. Üç ülke uzaya uzay aracı gönderdi. Bu araçlar’ta yaşam belirtileri arayacak.

Son olarak bugün Birleşik Arap Emirlikleri uzaya Hope (Umut) isimli bir uzay aracı gönderdi. Bu aracın temel amacı Mars’ta yaşam belirtisi olup olmadığını kontrol etmek. Ayrıca Çin’in gönderdiği Tianven-1 (Cennet'e Sorular-1) ve Amerika’nın gönderdiği Perseverance (Sebat) isimli uzay araçları da 18 Şubat tarihinde Mars’a iniş yapacak. Mars ile Dünya arasındaki mesafenin en kısa olduğu anda uzaya gönderilen bu araçların insanlığa faydalı bilgiler edinmesi bekleniyor.