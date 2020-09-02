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Uzaktan eğitim sürecinde kullanılabilcek en ideal cihazlar

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim şeklinde devam etmişti. Bu sürecin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Öğrenciler en uyguna satılan uzaktan eğitim araç ve gereçlerini araştırıyor.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:00
Uzaktan eğitim sürecinde kullanılabilcek en ideal cihazlar
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Koronavirüs salgını sonrasında eğitime ara verilmişti. Eğitime verilen ara ilk olarak uzaktan eğitim şeklinde son buldu. Salgın sürecinin hala devam etmesi nedeniyle eğitim kurumları örgün eğitime başlamadı. Öğrenciler uzaktan eğitim şeklinde devam eden süreçte kullanılabilecek en uygun araçları araştırmaya başladı.

En uyguna satılan uzaktan eğitim araç ve gereçleri nelerdir?

Öğrencilerin uzaktan eğitimi en ideal şekilde uygulaması için tablet, mikrofon ve kameralara ihtiyaç duyuyor. İşte en uygun fiyata alınabilecek araç ve gereçler;

Hometech IPS Tablet

Reeder M7 Go Tablet

Concord Pc C – 777 Tablet

Vorcom S7 Classic Tablet

Jedi Eco Pro 7 Tablet

Ixtech ThinBook Notebook

Casper Nirvana C350 Notebook

Hometech ALFA 120 A Notebook

ASUS VivoBook X540MA – GO232 Notebook

Dell Inspiron 3580 Notebook

Everest SC – 825 Mikrofonlu Ledli PC Kamera

OSMART Webcam Kamera W5

Snopy Sn – 012 Masaüstü Mikrofon

HADRON Mikrofon Masaüstü

Hometech Ips Tablet özellikleri nedir?

4 çekirdekli işlemciye sahip olan tabletin 7 inç ekran büyüklüğü bulunmaktadır. Cihazda 16 GB dahili hafıza, 1.3 GHz, 1 GB Ram kapasitesi ve 1850 mAh pil gücü bulunmaktadır.

Cihazın hafızası 32 GB kadar arttırılabilirken, cihazda Android 8.1 işletim sistemi kullanılmaktadır.

Reeder M7 Go Tablet özellikleri nedir?

Ülkemizde en çok satılan tabletlerden biri olan Reeder M7 Go Tablet performans açısından en ideal araçlardandır. Tabletin 260 gram olan ağırlığı oldukça rahat kullanımı sağlamaktadır. Tabletin 8 GB dahili hafızası, IPS ekranı ve 7 inç ekran boyutu bulunmaktadır. Cihazın 1.3 Ghz işlemci hızı, 1 GB rami bulunurken, 1850 mAh pil gücü bulunmaktadır. Cihazda Android 7.0 işletim sistemi kullanılmaktadır.

Concord PC C- 777 Tablet özellikleri nedir?

Suni deri dış yüzeyi olan cihaz oldukça estetik görünüme sahiptir. Cihazın 16 GB hafızası, 7 inç ekranı, 1.86 Ghz işlemci hızı bulunurken cihazda Android GO işletim sistemi kullanılmaktadır. Cihazın hafızası 64 GB’a kadar artarken şarj gücü ise 2800 mAh’dir.

Vorcom S7 Classic Tablet özellikleri nedir?

Full HD ekrana sahip tablette 4000 mAh pil gücü bulunmaktadır. Uzun süre performans sağlayan cihazın 16 GB dahili hafızası, 2.0 GHz işlemci, 7 inç ekranı, 2 GB ram kapasitesi bulunmaktadır. Cihazda Android GO işletim sistemi kullanılmaktadır.

Jedi Eco Pro Tablet özellikleri nedir?

4 çekirdekli işlemciye sahip cihazda 1.4 GHz işlemci hızına sahiptir. Cihazın 7 inç ekranı kullanımı kolaylaştırıyor. Cihazında 16 GB dahili hafızası, 2 GB ram kapasitesi bulunmaktadır. Cihazda Android 8 Oreo işletim sistemi bulunmaktadır.

Ixtech Thinbook Notebook özellikleri nedir?

Zayıf ve ince tasarımıyla dikkat çeken cihazın 178 dereceli görüntü kalitesi ve yüksek performans sayesinde oldukça kullanışlıdır. Cihazda DDR3 2 GB ram, 1.33 GHz işlemci hızı ve İntel Atom işlemci bulunmaktadır. Cihazın ekran boyutu 11.6 inç, ekran kartı İntel HD Graphics’dir. Cihazda Windows 10 Home işletim sistemi bulunmaktadır.

Casper Nirvana C350 Notebook özellikleri nedir?

Hafif ve zarif bir tasarıma sahip olan cihazda 120 GB hafıza bulunmaktadır. Cihazın dikkat çeken özellikleri ise şu şekilde;

İşletim Sitemi : Windows 10 Home

Ekran Çözünürlüğü : 1366 x 768

Ram : 4 GB

Ram Tipi : DDR4

İşlemci Tipi : Intel Celeron

İşlemci Hızı : 1.10 GHz

Ekran Kartı : Intel UHD Graphics

Ekran Kartı Tipi : Dahili Ekran Kartı

Ekran Boyutu : 14 inç

Hometech Alfa 120A Notebook özellikleri nedir?

32 GB dahili hafızası ve 64 GB arttırılabilir hafızası ile uzaktan eğitim için ideal cihazlardan biri olan Notebook özellikleri şu şekildedir;

İşletim Sitemi : (Yok) Free Dos


Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080

Ram : 2 GB

Ram Tipi : DDR3

Usb 2.0 : 1 Adet

Usb 3.0 : 1 Adet

İşlemci Tipi : Intel Atom

İşlemci Hızı : 1.44 GHz

Ekran Kartı : Intel HD Graphics

Ekran Kartı Tipi : Dahili Ekran Kartı

Ekran Boyutu : 11.6 inç

Asus Vivobook X540MA- GO232 Notebook özellikleri nedir?

Öğrencilerin ders dinlemesi için en ideal araçlardan biri olan cihazın özellikleri şu şekilde;

İşletim Sitemi : (Yok) Free Dos

Ekran Çözünürlüğü : 1366 x 768

Ram : 4 GB

Ram Tipi : DDR3

Usb 2.0 : 2 Adet

Usb 3.0 : 1 Adet

İşlemci Tipi : Intel Celeron

İşlemci Hızı : 1.10 GHz

Ekran Kartı : Intel UHD Graphics

Ekran Kartı Tipi : Dahili Ekran Kartı

Ekran Boyutu : 15.6 inç

Osmart Webcam W5 kamera özellikleri nedir?

Canlı ders bağlantıları için gerekli olan aletlerden biri de kameradır. Osmart W5 kamera kullanılabilecek en uygun ürünlerden biri olarak dikkat çekiyor. Kameranın özellikleri şu şekilde;

Görüntü Sensörü : Belirtilmemiş

Çözünürlük : 1280 x 720 p

Bağlantı Birimi : Usb ve Mic. Jak.

S/N Oranı : 56 dB

Led : 6 Adet

Ana Madde : Plastik

Kablo Uzunluğu : 124 Cm

Hadron mikrofon masaüstü özellikleri nedir?

Masaüstü bilgisayarlarda bulunmayan mikrofon özelliği bu cihazla giderilmektedir. Mikrofonlar arasından en ideali olarak öne çıkan ürünün özellikleri şu şekilde;

Ağırlık : 118 Gr

Kablo Uzunluğu : 2.2 M

S / N Oranı : 40 dB

Frekans : 50 -16k Hz

Gerilim : 1 W



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:00
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Anahtar Kelimeler:
TabletMikrofonKamera
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