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Uzaktan eğitim için tercih edilen Zoom uygulaması nasıl kullanılmaktadır?

Zoom programı nasıl kullanılır? EBA uzaktan eğitimde kullanılan Zoom programı merak edilenler arasında. Zoom programı nasıl kullanılır? Bu uygulama sayesinde, bilgisayar ve telefon başında toplu iletişim kurulabilmektedir. Pandemi süresi boyunca online eğitim alan öğrenciler ve öğretmenler Zoom üzerinden iletişim kurmaktadır.

20 Ekim 2020 Salı 11:08
Uzaktan eğitim için tercih edilen Zoom uygulaması nasıl kullanılmaktadır?
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Maalesef tüm dünyada etki gösteren Corona virüsü, ülkemizdeki hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Açıkçası, eğitim olumsuz etkilenen yerlerin başında geldi. Corona virüsü salgını okulların açılmasını engelledi. Bu engel nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin uzaktan eğitilmesi gerekiyordu. Uzaktan eğitim denilince akla gelen ilk uygulama şüphesiz Zoom uygulamasıdır.

Corona virüsü Mart ayından beri yayılıyor. Ülkemizde pek çok vaka ve ölüme neden olan bu virüs salgını maalesef okulların açılmasını da engellemiştir. Okullar açılamadığı için milyonlarca öğrenci ve öğretmenin uzaktan eğitim alması gerekiyordu.

Uzaktan Eğitimde Hangi Uygulama Kullanılır?

Uzaktan eğitim denilince akla gelen ilk uygulamalardan biri Zoom uygulaması olabilir. Uzaktan eğitimde pek çok uygulamayı kullanmak mümkündür. Ancak, Zoom uygulamasını kullanımı en kolay ve sorunsuz uygulama olarak göstermek doğru olacaktır. Zoom uygulaması, tüm uzaktan eğitim öğretmenlerinin tercih ettiği uygulamalardan biridir. Kısa süre önce EBA üzerinden bağlanmak için kullanıma sunulan Zoom uygulaması sayesinde öğrenciler eğitimlerine uzaktan bile devam edebiliyor.

Zoom Uygulaması Nedir?

Zoom Uygulaması, Çin kökenli Amerikalı bir işadamı olarak bilinen Eric Yuan tarafından dokuz yıl önce kuruldu. Teknoloji devi olarak bilinen Cisco System'in mühendislik departmanının başkan yardımcısı Yuan, iş toplantılarını konforlu hale getirmek için bir görüntülü görüşme uygulaması geliştirdi. 2015 yılında, 40 milyon çalışan, Zoom adlı bu uygulama aracılığıyla bir canlı akış sırasında yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.


Zoom uygulaması, insanların canlı bir yayın sırasında buluşup sohbet edebilecekleri bir uygulamadır ve bu, kurulum amacı olarak anlaşılabilir. İş toplantıları için yaygın olarak kullanılan bu sistem, son zamanlarda uzaktan eğitim için tercih edilmektedir. Zoom uygulamasıyla canlı bağlantı kuran öğretmenler, öğrencilerinin derslerini video aracılığıyla kolayca yürütebilirler.

Zoom Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Zoom uygulamasının nasıl kullanılacağı şu şekilde cevaplanabilir; Zoom uygulaması resmi web sitesinde indirilebilir ve kullanılabilir. Zoom Uygulamasını indirmek için izlenecek adımlar aşağıda listelenmiştir;

  • İlk adım, Zoom uygulamasını indirmek için önce zoom.us adresinde oturum açın.
  • İkinci adım, Web sitesine giriş yaptıktan sonra, uygulama web sitesindeki İndir bölümünden indirilmelidir.
  • Üçüncü adım, Uygulamayı indirdikten sonra bilgisayarınıza kurun.
  • Dördüncü adım, Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra Zoom uygulamasını kullanabilirsiniz.
  • Beşinci adım, Zoom uygulamasında oturum açmak için, "Toplantıya Katıl" seçeneği, oturum açmadan doğrudan bağlantı için işaretlenir ve toplantı kimliği ve parolası girilerek katılım elde edilebilir.

Zoom Uygulamasına Nasıl Üye Olunur?

Zoom uygulamasının bir üyesi olarak kullanmak da mümkündür. Zoom uygulamasına nasıl üye olunur şu şekilde cevaplanabilir;

  • İlk adım, Zoom.us web sitesine gidin ve görüntülenen ekranda "Sing Up Free" düğmesini tıklayın.
  • İkinci adım, Görüntülenen ekrana bir e-posta yazarak bir onay bağlantısı gereklidir. E-posta adresinize gönderilecek olan doğrulama linkine tıkladıktan sonra Zoom uygulamasının indirilmesine başlanmalıdır.
  • Üçüncü adım, Zoom uygulamasına üye olan kullanıcılar, ekrandaki "New Meeting" seçeneğini kullanarak istedikleri zaman video görüşmesi başlatabilirler. İstenilen kullanıcılar bir video görüşmesi başlatmaya davet edilebilir.
  • Dördüncü adım, Zoom uygulamasına davet edilen kullanıcılar ID no ve şifresini girerek katılabilir.

Zoom Uygulaması Ayarları Nasıl Yapılır?

Zoom uygulamasında her türlü ayar yapılabilmektedir. Kullanıcılar uygulamayı özgürce değiştirebilir. Yakınlaştırma uygulaması için ayarların nasıl yapılacağı sorusu şu şekilde cevaplanabilir;

  • MUTE: Bir aramayı başlattıktan sonra, sesin diğer tarafa ulaşmadığı durumlarda Sessiz tıklanarak ses kapatılabilir. Aynı şekilde, sesi tekrar açmak için bu düğmeye basmanız gerekir.
  • STOP VIDEO: Bu, yakınlaştırma uygulamasında görüntüyü kapatmak veya açmak için kullanılan bir anahtardır. Bu düğmeye basarak kamerayı istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz. SANAL
  • CHOOSE VİRTUAL BACKGROUND: Bu tuş, Zoom uygulamasının arka planını değiştirmek için kullanılır. Özellikle arka planını göstermek istemeyen kullanıcılar bu seçenek ile farklı görseller kullanabilirler.
  • MUTE ALL-UNMUTE ALL: Bu tuş, görüntülü aramayı açan kişinin toplu kullanıcı ayarları yapmasına olanak tanır. Tümünün Sesini Kapat özelliğini kullanarak tüm katılımcıların sesini kapatabilir veya açabilirsiniz.
  • SHARE SCREEN: Bu tuş, başlatıcının ekranda bir dosya açmasını sağlar. Açık dosya tüm katılımcılar tarafından görüntülenebilir. Özellikle canlı dersler için sıklıkla kullanılır.

 



Son Güncelleme: 20.10.2020 14:11
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Anahtar Kelimeler:
ZoomEba
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