Uyuşturucu üretimi ihbarı aldılar ama kripto madeni buldular! İngiltere'de polisi şaşırtan olay

Polis, İngiltere’nin West Midlands bölgesinde kenevir üretimi ihbarı aldı. Bölgeye baskın düzenleyen ekipler uyuşturucu yerine bitcoin madeni buldu.

İngiliz polisi geçtiğimiz günlerde uyuşturucu ihbarı yapılan Sandwell’de bir lokasyona baskında bulundu. İhbara göre, sanayi bölgesinde bulunan bir alanda kenevir üretimi yapılıyordu. West Midlands Polis Merkezi yetkilileri baskında şoke oldu.

Yapılan açıklamalara göre, kenevir üretildiği ihbarı yapılan alanda kaçak elektrik kullanarak bitcoin üretiliyordu. Binlerce pound değerinde kaçak elektrik ile kripto para üreten şebeke ortaya çıkarıldı. Açıklamaya göre, içeride ortalama 100 bilgisayar, çok fazla sayıda kablo ve havalandırma sistemi yer alıyordu.

Yasa dışı değil

Yetkililer tarafından, şebeke üyelerinin gün içinde farklı saatlerde bölgeye gittiği, bütün aletlerin ve bilgisayarların ele geçirildiği açıklandı. Polis Şefi Jennifer Griffin, çok şaşırdıklarını, kenevir üretimi yapıldığına dair bir ortam kurulduğunu ve daha önce de kripto madeni bulduklarını açıkladı.

Şef, kripto para madenciliğinin yasa dışı olmadığını ancak kaçak elektrik kullanmanın problem olduğunu söyledi. Olayla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmadığı ve soruşturmanın açıldığı belirtildi. Mülk sahibinin de sorgulanacağı vurgulandı.