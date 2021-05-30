İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Uyuşturucu üretimi ihbarı aldılar ama kripto madeni buldular! İngiltere'de polisi şaşırtan olay

İngiltere'de polisi şaşırtan bir olay meydana geldi. Uyuşturucu üretimi ihbarı aldılar ama kripto madeni buldular! Polis soruşturma başlattı. İşte detaylar...

30 Mayıs 2021 Pazar 22:10
Uyuşturucu üretimi ihbarı aldılar ama kripto madeni buldular! İngiltere'de polisi şaşırtan olay
Takip Et:

Polis, İngiltere’nin West Midlands bölgesinde kenevir üretimi ihbarı aldı. Bölgeye baskın düzenleyen ekipler uyuşturucu yerine bitcoin madeni buldu.

İngiliz polisi geçtiğimiz günlerde uyuşturucu ihbarı yapılan Sandwell’de bir lokasyona baskında bulundu. İhbara göre, sanayi bölgesinde bulunan bir alanda kenevir üretimi yapılıyordu. West Midlands Polis Merkezi yetkilileri baskında şoke oldu.

Yapılan açıklamalara göre, kenevir üretildiği ihbarı yapılan alanda kaçak elektrik kullanarak bitcoin üretiliyordu. Binlerce pound değerinde kaçak elektrik ile kripto para üreten şebeke ortaya çıkarıldı. Açıklamaya göre, içeride ortalama 100 bilgisayar, çok fazla sayıda kablo ve havalandırma sistemi yer alıyordu.

Yasa dışı değil

Yetkililer tarafından, şebeke üyelerinin gün içinde farklı saatlerde bölgeye gittiği, bütün aletlerin ve bilgisayarların ele geçirildiği açıklandı. Polis Şefi Jennifer Griffin, çok şaşırdıklarını, kenevir üretimi yapıldığına dair bir ortam kurulduğunu ve daha önce de kripto madeni bulduklarını açıkladı.

Şef, kripto para madenciliğinin yasa dışı olmadığını ancak kaçak elektrik kullanmanın problem olduğunu söyledi. Olayla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmadığı ve soruşturmanın açıldığı belirtildi. Mülk sahibinin de sorgulanacağı vurgulandı.  


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Ihbarı Aldılar Kripto Madeni BuldularIngilterede Polisi şaşırtan OlayKripto Madeni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bim Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Bim Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri ve kullanıcı yorumları!
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
instagram takip ettiklerinin hepsini silme işlemi nasıl yapılır? 2021 Instagram takipçi silme
instagram takip ettiklerinin hepsini silme işlemi nasıl yapılır? 2021 Instagram takipçi silme
Faturaya ek hangi telefonları alabilirim? Tarifeye ek telefon sorgulama
Faturaya ek hangi telefonları alabilirim? Tarifeye ek telefon sorgulama
Türk Telekom nereye şikayet edilebilir, şikayet takibi nasıl yapılır?
Türk Telekom nereye şikayet edilebilir, şikayet takibi nasıl yapılır?
Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz nasıl çözülür?
Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz nasıl çözülür?

Popüler Haberler

Aşkın Tarifi dizisinde Taylan karakteri kimdir? Gerçek adı ne?
Türkiye - Gine maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Garanti Bankası senetle kredi veriyor mu? Senet karşılığı kredi nasıl alınır?
Tefeci nereden bulunur? Tefeciler nerede olur?
Senet karşılığı borç para nasıl alınır? Senet karşılığı kredi nedir?
Hangi bankalar senetle kredi imkanı sunar?
Senet ile kredi imkânı sunan Faktoring para veriyor mu?
Ziraat Bankası senetle kredi veriyor mu? Senetle kredi detayları
Kuyumcular borç altın veriyor mu? Borç para veren yerler
İstanbul’da tefeci nerede bulunur? Acil para bulma yolları
Teşkilat dizisi Zayed kimdir? Mehmet Usta hakkında bilgiler
Yeşil Tarife ne demek? YETA elektrik faturalarını düşürecek mi?
Acemi Anneler dizisi Aleyna karakteri kimdir? Aslı Babayiğit kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ramo dizisi Hamza (Erdal Hanedar) kimdir?
Akrep dizisi Fikret kimdir? Bekir Aksoy kimdir, nereli yaşı kaç?
Ameliyat olmadan gögüs büyütme yöntemleri ve öneriler
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
Senetle kimler para verir?
31 Mayıs 2021 Migros 2 kat money hediye kampanyası
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Özcan kim? EDHO Burak Pamuk hakkında bilgiler
Fox TV Kefaret dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.