Uygulama çalışmayı durdurdu android hatası nasıl çözülür?

Android kullanıcıları uygulama üzerinde gezinirken bazı zamanlarda farklı sebeplerden ötürü “uygulama çalışmayı durdurdu” hatası ile karşılaşıyor. Play Store üzerinden indirilen tüm uygulamalar telefona çalışır halde inmektedir. Lakin bazen uygulama içinden kaynaklanan yazılım sorunlarından dolayı kullanıcılar bazı hatalarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu hata durumları ise genelde uygulama dosyasındaki bozulmalardan ya da telefon yazılımlarından ortaya çıkıyor.

“Uygulama çalışmayı durdurdu” hatası için çözüm yolları

Öncelikle uygulama verilerini temizleyebilirsiniz.

SD kart sorununu kontrol edebilirsiniz.

Bunların yanı sıra uygulamayı silip tekrar yüklemeyi deneyebilirsiniz.

Telefonunuzu açıp kapatabilirsiniz.

Telefonu fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.

Android telefonda uygulama verilerini temizleme

Bunun için aşağıdaki işlemleri takip etmelisiniz:

İlk olarak telefonunuzun “Ayarlar” kısmına girin.

Daha sonra açılan pencereden “Uygulamalar” kısmını açın.

Ardından uygulama listesinde sorun yaşadığınız uygulamayı seçin ve basın.

Açılan pencerede “Depolama” seçeneğini seçin.

Son olarak da “Verileri Temizle” seçeneğine tıklayarak işlemi tamamlayın.

Rehber veya galeri gibi içinde çok fazla içeriğin olduğu uygulamalarda hata alırsanız bu yöntemi denemenizi tavsiye ederiz. Bunun yanı sıra diğer uygulamalar içinde bu yöntemi kullanabilirsiniz.

SD kart kontrol etme

Aşağıdaki işlemleri takip ederek SD kartı kontrol edebilirsiniz.

Öncelikle bozuk olan uygulamanın nerede kayıtlı olduğuna bakın.

Eğer ki SD kartta kayıtlı ise öncelikle kartı çıkartın.

Daha sonra uygulamayı açmayı deneyin.

Eğer ki uygulama çalışırsa SD kartınız bozuk demektir.

Uygulamayı silme ve yeniden yükleme

Bu sorunla genel olarak telefonda bulunan tüm verilerini SD karta yükleyen ya da telefonunda uygulamalar için SD kart kullananlar yaşıyor. Bunun yanı sıra SD kartta olmayan uygulamalar bile bozulabiliyor. Bu sebepten ötürü böyle bir sorunla karşılaştığınızda ilk olarak SD kartınızı çıkarın ve uygulamaları o şekilde çalıştırmayı deneyin.

Aşağıdaki işlemleri takip ederek sorundan kurtulabilirsiniz.

Öncelikle Google Play Store’u açmalısınız.

Ardından solda bulunan menüden “Uygulamalar ve Oyunlar” alanını seçmelisiniz.

Daha sonra bozuk olan uygulamayı bulup silmelisiniz.

Son olarak sildiğiniz uygulamayı yeniden yüklemelisiniz.

Kullanıcının karşılaştığı sorun SD kart dışında telefonda bulunan bir yazılım yüzünden de olabilir. İndirdiğiniz uygulamaya bir süre sonra virüs bulaşmış olma ihtimali vardır. Bunun çözümü ise uygulamayı silip tekrar yüklemektir.

Telefonu kapatıp açma

Eğer ki telefonunuz 1 gün boyunca ya da çok daha uzun süre açık kaldıysa bu sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlardan bazıları uygulama bildirimlerinin gelmemesi veya şebekelerin gitmesidir. Telefonunun uzun süre açık kalması yazılımsal problemlere yol açabilir. Bu sebepten ötürü denediğiniz yöntemler işe yaramazsa telefonunuzu açıp kapatmayı deneyebilirsiniz.

Telefonu fabrika ayarlarına döndürme

Bu yöntem için şu aşamaları takip etmelisiniz.

Öncelikle telefonunun “Ayarlar” kısmına girin.

Ardından sırasıyla “Sistem-Gelişmiş-Sıfırlama Seçenekleri” kısmına gidin.

Açılan pencerede “Tüm verileri sil” kısmını seçin.

Depolama alanında bulunan bütün verileri silmek için “He şeyi sil” kısmına dokunun.

Sıfırlama işlemi gerçekleştikten sonra telefonunuz yeniden açılacaktır.

Kurulumları baştan yaparak işlemi bitirebilirsiniz.

Yukarıdaki yöntemlerden hiçbiri işe yaramadığı takdirde telefonu fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Lakin şunu bilmelisiniz ki bu işlemi yaptığınız takdirde telefondaki tüm verileriniz silinecektir. Bu yüzden bu işlemden önce verilerinizi yedeklemenizi tavsiye ederiz