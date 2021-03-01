UYARSİS nedir, ne zaman hizmete açılacak? Ulusal Mobil Uyarı Sistemi hakkında bilgiler

Afet, acil durum, kamu düzeni, milli güvenlik ve ulusal siber güvenlik gibi konular için tehdit oluşturabilecek durumlarda vatandaşların bulunduğu bölgelere göre uyarı halinde bildirim almalarını sağlayan mobil uyarı sistemi kuruldu.

Ulusal Mobil Uyarı Sistemi yakın zamanda hizmette!

Ulusal uyarı sistemiyle operatörlerin SMS gönderimi ile vatandaşlara hizmet edecek uygulama, anlık bildirimlerin gelmesiyle bölgedeki vatandaşların yardımına koşacak. Uygulama sayesinde afet veya acil durumlarda sisteme gelen uyarı ile anında bildirim gelen bölgeye gidilmesi halinde müdahale edilecek.