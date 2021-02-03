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Unutulan eski telefon numaramı nasıl öğrenirim?

Unuttuğunuz telefon numaranızı nasıl öğreneceğinizi merak ediyorsanız, yeni bir telefon numarası aldıysanız ve yeni numaranız ezberinizde yoksa yöntemi çok basit! Detaylar haberimizde!

03 Şubat 2021 Çarşamba 11:25
Unutulan eski telefon numaramı nasıl öğrenirim?
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Telefon numarasını sorgulama ve öğrenme yöntemleri

  • Hukuksal yöntemler,
  • Şebeke aracılığı,
  • E-Devlet sistemi,
  • Whatsapp ya da başka uygulamalar aracılığıyla,
  • Bilinmeyen numaralar servisiyle,
  • İntenet sosyal medya hesapları üzerinden yapılan aramalarla ve profilinizde hem kendinizin hem de başkalarının telefon numaralarını öğrenebilirsiniz.

Telefondan numara öğrenme yöntemi

Acil bir şekilde faturanızı ödemeniz gereken durumlarda veya da müşteri hizmetleri ile görüşmeniz gereken durumlarda karşınızdaki kişiye telefon numaranızı vermeniz gerekiyorsa, yanınızda bulunan ve numaranız kayıtlı olan bir kişinin telefonundan numaranızı öğrenerek karşınızdaki kişiye verebilirsiniz. Eğer yanınızda numaranızın kayıtlı olduğu bir kimse yok ise, telefonunuzdan *101# kodunu tuşlayıp telefon numaranızı öğrenebilirsiniz.

Unutulan telefon numarasını öğrenme yöntemi

Kendi telefon numaranızı unuttuysanız yapmanız gereken bir önceki başlıkta yazılanları uygulamak. Eğer ki başka bir kişinin telefon numarasını unuttuysanız böyle durumlarda bilinmeyen numaralar servisinden isim sorgulayarak unuttuğunuz telefon numarasını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

  • 118 80’i arayın
  • Vodafone kullanıcıları 118 42’yi arayabilirler
  • Turkcell kullanıcıları 0532 532 0000’ı arayabilirler
  • Türk Telekom kullanıcıları 444 1 444’ü arayabilirler

Whatsapp’tan telefon numarası öğrenme yöntemi

  • Cihazınızdan whatsapp uygulamasına giriş yapın
  • Uygulamaya giriş yaptıktan sonra ayarlar kısmını açın
  • Bu kısımda karşınıza profiliniz çıkacak
  • Profilinize tıklayın ve en alt kısma geçin
  • Alt kısımda telefon numaranız görünecektir.

Eski telefon numaranızı öğrenme yöntemi

Adınıza kayıtlı olan eski telefon numaranızı öğrenmenizin yöntemi şu şekildedir;

  • T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine girin
  • Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu bölümünden sorgulama işlemi yapın
  • Açılacak olan sayfada Mobil/ Sabit/ İntenet/ Kablo/ TV/Uydu İşletmecilerinden Borç/Alacak Sorgulama ve Ödeme/İade İşlemleri bölümünü tıklayın
  • Açılacak olan yeni sayfadan Türk Telekom (Avea), Vodafone, Turkcell bilgilerinin sonunda yer alan Detaylı Bilgi yazılı yeri tıklayın
  • GSM Operatörüne ait geçmiş ve o güne kadar kullandığınız hatlara dair bütün bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

 

Numaramı nasıl öğrenebilirim?

Turkcell, Türk Telekom, Vodafone gibi operatörlere göre fark etmeksizin numaranızı hiçbir ücret ödemeden kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Telefonunuzun arama kısmına girip *101# ‘yi tuşlayarak aramanız yeterli. Veya da yukarıdaki başlıkta anlattığımız gibi Whatsapp üzerinden de numaranızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Türk Telekom numara bulma yöntemi

  • 118 55’i arayıp isme ya da numaraya göre sorgulama işlemi yapabilir veya kişisel kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz
  • Benim Menüm aracılığı ile kolaylıkla Bilinmeyen Numaralar Servisine ulaşarak, isim ve numaraya göre sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz
  • Web aracılığı ile Türk Telekom sitesine girerek işlemler kısmından Bilinmeyen Numaralar Servisine ulaşarak, numara ve isme göre sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

GSM numarası nasıl alınıyor?

Cep telefonunuzdan *101#’yi tuşlayıp arama kısmına basarsanız ekranınıza GSM numaranız gelecektir. Ekrana gelen GSM numarası da size ait olacaktır.

Hattın kimin üzerine olduğu nasıl öğrenilir?

  • Sizi arayan numaranın kime ait olduğunu bilmiyorsanız “KIM” yazdıktan sonra boşluk bırakarak 10 haneli GSM numarasını yazıp 7048’e göndermelisiniz.
  • 118 42’yi arayarak da isim soy isim bilgileri ile telefon numarası sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

İsimden kendi numaranızı öğrenmenin yöntemi

118 80’i arayıp belli bir ücret ödeyerek adınıza kayıtlı bulunan telefon numaranızı dakikalar içinde kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

T.C kimlik no ile GSM numarası öğrenmenin yöntemi

Firma ya da kurumların kendi bilgi sistemleri üzerinde yer alan kayıtlı olan müşterilere ait T.C KİMLİK Numarası bilgilerini Web Servis aracılığı ile iletip GSM operatörünün sistemlerinde ilgili T.C Kimlik No’suna ait kayıtlı bulunan GSM numarasını sorgulama işleminizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu işlem için, kullanmış olduğunuz operatörün müşteri hizmetlerini arayarak bu konu ile ilgili istediğiniz bilgileri alabilirsiniz. Bir başka seçenek de e-Devlet sistemi üzerinden bu işlemi yapmaktır. E-Devlet sistemine giriş yapıp T.C kimlik bilgilerinizle numara sorgulama ile öğrenme işlemlerinizi, isminize kayıtlı bulunan bütün numaraları kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Ayrıca kullanmış olduğunuz operatörler üzerinden de uygulamalar mevcuttur. Ücretli bir şekilde kullanmış olduğunuz operatöre ait uygulamayı indirerek kendi numaranızı veya da sizi arayan numaranın kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 11:25
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Anahtar Kelimeler:
TelefonNumaraöğrenme
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