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Ukrayna SİHA'lara hayran kaldı

Ukraynalı yetkililer Türkiye’nin milli ve yerli silahlarına hayranlıkla baktı. Ukraynalılar siyaha ve İHA teknolojilerimizi çok beğendi.

05 Mart 2021 Cuma 12:10
Ukrayna SİHA'lara hayran kaldı
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Ülkemizden 50 tane sıra almak isteyen Ukraynalılar, ülkemizi ziyaret ederek milli ve yerli teknolojilerimize göz gezdirdi. Ankara’ya gelerek yerli üretimleri inceleyen Ukraynalı yetkililer İHA ve SİHA’larımıza adeta hayran kaldılar. Ülkemizden 50 tane SİHA almak istiyorlar. Ukraynalı ve milli Savunma Bakanlığı’na bağlı yetkililer, yaptıkları görüşmelerde görüşmelerin olumlu geçtiğini, misafirleri Ankara’da bulunan fişek fabrikasında Anladıklarını, mevcut ilişkileri koruyarak daha büyük ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti. Ukraynalı yetkililer ise Türkiye’nin son yıllarda insansız hava aracı konusunda dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girdiğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye geldiklerini ifade eden Ukraynalılar, Türkiye’den belli miktarda insansız hava çağıracaklarını söyledi. Bu kapsamda Türkiye, askeri savunma sistemleri konusunda ihracat yaptığı ülkelere de bir yenisi daha ekledi.



Son Güncelleme: 05.03.2021 12:10
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Anahtar Kelimeler:
UkraynaSİHA
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