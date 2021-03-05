Ukrayna SİHA'lara hayran kaldı

Ülkemizden 50 tane sıra almak isteyenlılar, ülkemizi ziyaret ederek milli ve yerli teknolojilerimize göz gezdirdi. Ankara’ya gelerek yerli üretimleri inceleyen Ukraynalı yetkililer İHA ve’larımıza adeta hayran kaldılar. Ülkemizden 50 tane SİHA almak istiyorlar. Ukraynalı ve milli Savunma Bakanlığı’na bağlı yetkililer, yaptıkları görüşmelerde görüşmelerin olumlu geçtiğini, misafirleri Ankara’da bulunan fişek fabrikasında Anladıklarını, mevcut ilişkileri koruyarak daha büyük ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti. Ukraynalı yetkililer ise Türkiye’nin son yıllarda insansız hava aracı konusunda dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girdiğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye geldiklerini ifade eden Ukraynalılar, Türkiye’den belli miktarda insansız hava çağıracaklarını söyledi. Bu kapsamda Türkiye, askeri savunma sistemleri konusunda ihracat yaptığı ülkelere de bir yenisi daha ekledi.