UEFI Windows 10 format USB nasıl hazırlanır?

UEFI, günümüz zamanlarında bilgisayarlarda bulunan donanımı kontrol etmeye izin veren bir yazılımdır. Kısaca UEFI'nin BIOS yazılımının daha hızlı bir versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Peki UEFI bu kadar sık ​​adını nasıl duyuruyor? UEFI, moden bilgisayarların daha hızlı ve daha rahat kullanımında önemli bir rol oynar. UEFI ayarlarına sahip bir bilgisayar, en basit bilgisayardan daha hızlı kapanır, açılır ve uykuya geçer. Bu koşullar göz önüne alındığında, kullanıcılar BIOS tabanlı yazılım yüklemesi yerine UEFI yazılımını yüklemeyi tercih ediyor. UEFI'yi kurmak istiyorsanız, UEFI Windows 10 USB'yi hazırlamalısınız.

UEFI Kurulumu Yapmanın Avantajı

Öncelikle UEFI ayarlarının en büyük avantajı, bilgisayarınızı daha hızlı kullanabilmeniz ve böylece zamandan tasarruf edebilmenizdir. Diğer bir avantaj, UEFI ayarlarıyla diski GPT olarak biçimlendirebilmenizdir. Diski GPT olarak biçimlendirerek, maksimum kapasitelerine ulaşmak için 2 TB ve üzeri diskleri kullanabilirsiniz.

UEFI Windows 10 USB Hazırlamak için Olması Gerekenler

UEFI Windows 10 USB Hazırlamak

Öncelikle, 8 GB veya daha fazla bir USB depolama alanınız olmalıdır. İkinci olarak, UEFI yükleyicinin yükleneceği bilgisayarın UEFI destekli bir bilgisayar olması gerekir. Üçüncüsü, rufus yazılımına ve Windows 10 ISO dosyasına sahip olmalısınız. Tüm bu gereksinimleriniz varsa, UEFI Windows 10 USB'yi hazırlamaya hazırsınız.

Öncelikle, en son Windows 10 ISO dosyasını ve Rufus'un en son sürümünü bilgisayarınıza indirin. USB flash sürücüyü bilgisayara takın ve Rufus yazılımını çalıştırın. Önyükleme seçiminde indirdiğiniz en son Windows 10 ISO dosyasını seçin. ISO dosyasını seçtikten sonra, Rufus sizin için gerekli tüm seçenekleri otomatik olarak dolduracaktır.

Bu adımda, bilgisayarınız güncelse, disk bölüm düzeni ve hedef sistemi yine de GPT VE UEFI olarak seçilmelidir. Bununla birlikte, bilgisayarınız 2012'den önceki bir modelse, bölüm düzeninde GPT yerine MBR'yi seçmelisiniz. Windows 10'da dosya boyutu 4 GB'ı aşıyorsa, bu nedenle Rufus yazılımı bizim için USB dosya sistemini NTFS seçeneğini otomatik olarak seçecek. Son olarak, Windows 10 ISO dosyasını, başlat kutusuna tıklayarak USB depolama birimine yazabilirsiniz.