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Ücretsiz numaradan isim sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Bizi arayan ve rahatsız eden isimsiz numaraların kime ait olduğunu artık bulabileceksiniz. Numaradan ücretsiz isim sorgulama sayesinde isimsiz numaraları öğrenebileceksiniz. Vatandaşlarımız ücretsiz numaradan isim sorgulamayı merak ediyor.

28 Ocak 2021 Perşembe 08:11
Ücretsiz numaradan isim sorgulama işlemi nasıl yapılır?
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Zaman zaman siz arayıp konuşmadan telefonu kapatan ve rahatsız eden isimsiz numaralarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bizi arayan ve rahatsız eden isimsiz numaraların kime ait olduğunu artık bulabileceksiniz. Numaradan ücretsiz isim sorgulama sayesinde isimsiz numaraları öğrenebileceksiniz. Vatandaşlarımız ücretsiz numaradan isim sorgulamayı merak ediyor.

Günümüzde imkanlar gelişmiştir. Savcılığa giderek sizi arayan şahsın numarasını vererek kim olduğunu açığa çıkarabilirsiniz. Ayrıca numaradan da isim sorgulama imkanı vardır. Her operatör üzerinden numara sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Operatörünüzün verdiği imkanlar arasında bilinmeyen numaralar servisi de vardır. Buradan numara ve isim üzerinden şahsı bulabilirsiniz.

2021 Bilinmeyen Numaralar Sorgulama İşlemi

Sizi sürekli arayıp rahatsız eden kişileri ortaya çıkarmak istiyorsanız, operatörünüzün bilinmeyen numaralar servisiyle irtibat kurarak kişinin kimliğini ortaya çıkarabilirsiniz. Ayrıca 188 80 bilinmeyen numaralar servisi de vardır. Numarayı bu servise vererek kimin üzerine kayıtlı olduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz. 118 80 uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olacaktır.

Vodafone Numaradan İsim Sorgulama İşlemi

Eğer Vodafone hattı kullanıyorsanız 7048 numaralı telefona sms göndererek bilinmeyen numarayı öğrenebilirsiniz. Mesaj yazma yerine girin. KIM yazıp boşluk bırakın ve ardından sizi rahatsız eden numarayı 10 haneli olarak yazınız. Sonrasında 7048'e mesaj gönderiniz.

Vodafone kullanıcılarının yararlanabileceği bir diğer imkan ise 118 42 Vodafone Bilinmeyen Numaralar Servisidir. Bu hizmette sadece Vodafone kullanan kişilerin kim olduğunu ortaya çıkarabilirsiniz.

Vodafone resmi intenet sitesinden de İşlemler - Bilinmeyen Numaralar Servisi adımlarını uygulayarak sizi rahatsız eden kişileri bulabilirsiniz.

Turkcell Numaradan İsim Sorgulama İşlemi

Turkcell kullanıyorsanız 2200'a sms göndererek bilinmeyen numarayı ortaya çıkarabilirsiniz. KIM yazın bir boşluk bırakın ardından numarayı yazın ve 2020'ye kısa mesaj gönderin. Bunun için sorguladığınız numaranın Turkcell kullanıcısı olması gerekmektedir. 

Bir diğer yol ise 118 32 hatlı numarayı aramaktır. Bu hat Turkcell Bilinmeyen Numaralar Servisidir. Bu hattı tüm operatörlerden arayabilme imkanına sahipsiniz.

Ayrıca Turkcell'in resmi web sitesinden İşlemler - Bilinmeyen Numaralar Servisini arayarak ücretsiz bir şekilde bilinmeyen numarayı açığa çıkarabilirsiniz.

Türk Telekom Numaradan İsim Sorgulama İşlemi

Türk Telekom'un birbirinden farklı yolları vardır. İlk olarak Türk Telekom resmi intenet sitesine giriş yapınız. Sonrasında İşlemler kısmına tıklayınız. Burada karşınıza Bilinmeyen Numaralar Servisi çıkacaktır. Buradan sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

Ayrıca telefonunuzdan arama kısmına gelin ve yıldız 100 kare tuşlamasını yapın. Karşınıza çıkan menüden işlemleri seçin ve bilinmeyen numaralar servisine tıklayın. Numaranın kime ait olduğunu buradan sorgulama imkanı vardır.

Türk Telekom'un sunmuş olduğu imkanlardan bir diğeri de bilinmeyen numaralar servisinin aranmasıdır. 118 55 numaralı hattı arayarak makul bir ücret karşılığından numarayı ortaya çıkarabilirsiniz. Bu hattan yalnızca Türk Telekom kullanıcısı olan kişileri ortaya çıkarabilme imkanınız vardır.

Mobil Uygulamalar Üzerinden İsim Sorgulama İşlemi

Önceden Google Play Store ve Apple Store üzerinden indirilen uygulamalarla bilinmeyen numaraları sorgulayıp kime ait olduklarını kolay bir şekilde öğrenilebiliyordu. Ancak bu şekilde de güvenilirlik büyük bir zedelenmeye uğruyordu. Çünkü bu uygulamalar üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşabilme imkanına sahip olan dolandırıcılar bulunuyordu.

Bu uygulamaların birçoğu erişime kapatıldı. Çünkü birçok insan büyük bir mağduriyet yaşadı. Kısaca, artık mobil uygulamalar üzerinden bilinmeyen numara öğrenebilme imkanınız kalmadı. Ankara 1. Sulh Ceza hakimliğince alınan bu karar doğrultusunda kişisel verilerin ihlalinden dolayı artık bu uygulamalar üzerinden numara sorgulama işlemi yapılamıyor.

Spy Phone, GetContact, Reel Caller ve Arayanabak gibi birbirinden çeşitli numaradan isim sorgulama uygulamaları artık kullanılamaz hale gelmiştir.

Numaradan İsim Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Her GSM operatörünün bilinmeyen numaralar servisi vardır. Ayrıca kısa mesaj atabileceğiniz sms servisleri de mevcuttur. Bunun için belirli bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Bu ücreti dakikalar üzerinden hesaplıyorlar. Yine bu operatörlerin intenet siteleri üzerinden sorgulama işlemi vardır. Bu işlem tamamıyla ücretsizdir. Buradan ücretsiz bir şekilde sorgulama yapabilirsiniz. Bu sayede sizi rahatsız eden kişilerin kim olduğunu açığa çıkarmış olursunuz.



Son Güncelleme: 28.01.2021 08:11
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Numaradan Isim Sorgulamaücretsiz Isim Sorgulama
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