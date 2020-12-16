Ubisoft ücretsiz oyunları neler? Ubisoft ücretsiz pc oyunları nasıl alınır?

Oyun tutkunlarının heyecanla beklediği yılbaşının yaklaşmasıyla beraber Epic Games firmasının başlattığı ücretli oyunları günlük bir tane oyun olacak şekilde ücretsiz olarak oyunculara sunmaktadır. Bu akıma ayak uyduran Ubisoft firmasının da gerçekleştireceği ücretsiz oyun etkinliği oyun tutkunlarının ilgi odağı haline gelmesine sebep olmuştur. Böylelikle oyun tutkunları Ubisoft ücretsiz oyunlarının neler olduğuna, Ubisoft ücretsiz oyun ve DLC nasıl alındığına dair sorulara cevap aramaya başladılar.

Ubisoft Ücretsiz Oyunları Kapsamında Neler Bulunuyor?

15 Aralık tarihi itibariyle ücretsiz oyunları sunmaya başlayan Ubisoft, Assassin's Creed: Valhalla oyununa dair özel içerikler oyunculara sunulmuştur. İçerik kapsamında özel bir kostüm ile bir karakter güçlendirme paketi yer alıyor. Oyuna sahip olmayan oyuncular da Ubisoft kütüphanelerine verilen içerikleri yükleyebiliyorlar. Bu sayede ilerleyen zamanda Assassin's Creed: Valhalla oyunu alındığında çok daha özel bir karakter tasarımıyla oyun oynanması sağlanabiliyor.

19 Aralık

Ubisoft Ücretsiz Oyun ve DLC Alınması İçin Ne Yapılmalıdır?

Ubisoft ücretsiz oyun etkinliği kapsamında oyuncular her gün oyun içinde bulunan bir oyun içeriği veya oyun sahibi olabilecekler. Etkinliktarihine kadar devam edecek.

Ubisoft ücretsiz oyunlarına sahip olmak için bir Ubisoft hesabının bulunması gerekmektedir. Ubisoft hesabı bulunanlar hesabına giriş yaptıklarında hediyeleri otomatik olarak yüklenmektedir. Ubisoft hesabı bulunmayanlar ise önce Ubisoft hesabı açmalılar. Ardından yeni üyelik sağlayan oyuncular hesaba giriş yaptıklarında hediyeleri hesaplarına otomatik olarak yüklenir.

Ubisoft ücretsiz oyun etkinliği kapsamında yaptığı açıklamalarda bir ücretsiz oyun indirme takvimi oluşturmamıştır. Bu sebeple ücretsiz oyun indirmek isteyen oyun tutkunları her gün hesaplarını kontrol etmelilerdir.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Assassin's Creed Valhalla minimum sistem gereksinimleri

Valhalla'yı 1080p 30 FPS kalitesinde ve düşük grafik ayarlarında oynayabilmek için gerekenler;

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHz/ Intel i5 – 4660 – 3.2 GHz

Ekran Kartı: AMD R9 380 – 4 GB/ Nvidia GeForce GTX 960 4 GB

RAM: 8 GB (Çift kanal)

Depolama: 50 GB HDD (SSD önerilir)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Assassin's Creed Valhalla önerilen sistem gereksinimleri

Valhalla'yı 1080p 30 FPS kalitesinde ve yüksek grafik ayarlarında oynayabilmek için gerekenler;

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 – 3.2 GHz/ Intel i7 – 4790 – 3.6 GHz

Ekran Kartı: AMD RX 570 – 6 GB/ Nvidia GeForce GTX 1060 – 6 GB

RAM: 8 GB (Çift kanal)

Depolama: 50 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Assassin's Creed Valhalla maximum sistem gereksinimleri

Valhalla'yı 1080p 60 FPS kalitesinde ve yüksek grafik ayarlarında oynayabilmek için gerekenler;

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700 – 3.0 GHz/ Intel i7 – 6700 – 3.4 GHz

Ekran Kartı: AMD Vega 64 – 8 GB/ Nvidia GeForce GTX 1080 – 8 GB

RAM: 8 GB (Çift kanal)

Depolama: 50 GB ssd

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)