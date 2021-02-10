Ubisoft Store’da Çin Yeni Yılı indirimleri başladı

Oyun şirketi olan Ubisoft’un genelde kendi oyunlarını sattığı Ubisoft Store’da indirimler başladı! 2 gün içerisinde bir oyun alacak olursanız LUNAR15 kodunu kullanarak ayriyeten %15 oranında bir indirim elde edebilirsiniz.
Yılın en çok konuşulan oyunlarından olan Assassin’s Creed Valhalla %17 oranında indirime girerek 223 TL’ye düştü. Ayrıca Immortals Fenyx Rising %33 indirimle 180 liraya, Watch Dogs: Legion %33 indirimler 180 liraya düştü. LUNAR15 kodunu kullanarak ayriyeten %15’lik bir indirim daha elde edilebilen bu fırsat kaçmaz. Yılın en çok konuşulan oyunlarından bazıları olan bu üç oyun bundan sonra daha uzun bir süre indirime girmeyecek gibi gözüküyor
Son Güncelleme: 10.02.2021 03:51