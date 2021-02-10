Ubisoft Store’da Çin Yeni Yılı indirimleri başladı

Oyun şirketi olan Ubisoft’un genelde kendi oyunlarını sattığı Ubisoft Store’da indirimler başladı! 2 gün içerisinde bir oyun alacak olursanız LUNAR15 kodunu kullanarak ayriyeten %15 oranında bir indirim elde edebilirsiniz.

Yılın en çok konuşulan oyunlarından olan Assassin’s Creed Valhalla %17 oranında indirime girerek 223 TL’ye düştü. Ayrıca Immortals Fenyx Rising %33 indirimle 180 liraya, Watch Dogs: Legion %33 indirimler 180 liraya düştü. LUNAR15 kodunu kullanarak ayriyeten %15’lik bir indirim daha elde edilebilen bu fırsat kaçmaz. Yılın en çok konuşulan oyunlarından bazıları olan bu üç oyun bundan sonra daha uzun bir süre indirime girmeyecek gibi gözüküyor

