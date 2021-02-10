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Ubisoft Store’da Çin Yeni Yılı indirimleri başladı

Ubisoft Store Çin Yeni Yılı’na özel indirimler düzenledi. Ubisoft Store’da ?’e varan indirimler söz konusu.

10 Şubat 2021 Çarşamba 03:51
Ubisoft Store’da Çin Yeni Yılı indirimleri başladı
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Oyun şirketi olan Ubisoft’un genelde kendi oyunlarını sattığı Ubisoft Store’da indirimler başladı! 2 gün içerisinde bir oyun alacak olursanız LUNAR15 kodunu kullanarak ayriyeten %15 oranında bir indirim elde edebilirsiniz.

 

Yılın en çok konuşulan oyunlarından olan Assassin’s Creed Valhalla %17 oranında indirime girerek 223 TL’ye düştü. Ayrıca Immortals Fenyx Rising %33 indirimle 180 liraya, Watch Dogs: Legion %33 indirimler 180 liraya düştü. LUNAR15 kodunu kullanarak ayriyeten %15’lik bir indirim daha elde edilebilen bu fırsat kaçmaz. Yılın en çok konuşulan oyunlarından bazıları olan bu üç oyun bundan sonra daha uzun bir süre indirime girmeyecek gibi gözüküyor



Son Güncelleme: 10.02.2021 03:51
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Anahtar Kelimeler:
Ubisoft StoreÇin Yeni YılıUbisoft Store IndirimAssassins Creed ValhallaImmortals Fenyx RisingWatch Dogs: Legion
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