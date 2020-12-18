Ubisoft 89 TL değerinde ki oyunu ücretsiz dağıtıyor!

Oyun firmaları bedava oyun dağıtmaya devam ederken platformlar yılbaşına özel bedava oyunlarını duyurmaya devam ediyor. Son olarak yılbaşına kadar ücretsiz oyun vereceğini açıklayan Ubisoft 89 TL değerinde ki Trials Rising oyununu ücretsiz vereceğini açıkladı.
Epic Games, Steam ve Ubisoft arasındaki rekabet günden güne artarken firmalarda ücretsiz oyunlarını duyurarak daha fazla oyuncuya ulaşmayı amaçlıyor. Ubisoft kendi oyunlarını pazarladığı Ubisoft Connect üzerinden duyurduğu yılbaşı haberlerine göre güncel fiyatı 89 TL olan Trials Rising’i ücretsiz dağıtmaya başladı.
Trials Rising nasıl bir oyun?
Sokak arası yarışlarda başlanan kariyer sonrasında dünyanın en büyük akrobatı olmaya çalışılan Trials Rising’te ki mekanlar dünyanın ikonlaşmış mekanlarıdır.
Tirals Rising sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/10 (64 bit only)
- İşlemci: Intel Core i5-2400, AMD FX-4100
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti or AMD Radeon HD 7770
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 23 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7/10 (64 bit only)
- İşlemci: Intel Core i5 3470, AMD FX 6100
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 or AMD Radeon R9 270X
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 23 GB kullanılabilir alan