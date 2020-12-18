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Ubisoft 89 TL değerinde ki oyunu ücretsiz dağıtıyor!

Oyun platformlarının rekabetinin arttığı günlerde pek çok kişi yılbaşında dağıtılan ücretsiz oyunlar ve büyük indirimleri takip ediyor. Ubisoft ise son açıklamalarında 89 TL değerinde ki oyunu ücretsiz yaptığını açıkladı.

18 Aralık 2020 Cuma 01:08
Ubisoft 89 TL değerinde ki oyunu ücretsiz dağıtıyor!
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Oyun firmaları bedava oyun dağıtmaya devam ederken platformlar yılbaşına özel bedava oyunlarını duyurmaya devam ediyor. Son olarak yılbaşına kadar ücretsiz oyun vereceğini açıklayan Ubisoft 89 TL değerinde ki Trials Rising oyununu ücretsiz vereceğini açıkladı.

Epic Games, Steam ve Ubisoft arasındaki rekabet günden güne artarken firmalarda ücretsiz oyunlarını duyurarak daha fazla oyuncuya ulaşmayı amaçlıyor. Ubisoft kendi oyunlarını pazarladığı Ubisoft Connect üzerinden duyurduğu yılbaşı haberlerine göre güncel fiyatı 89 TL olan Trials Rising’i ücretsiz dağıtmaya başladı.

Trials Rising nasıl bir oyun?

Motosiklet ile tepelerden atlayarak puan kazanılan yapılan her artistik hareket için ek puan kazanılarak birinci olmaya çalışılan bir oyundur. Farklı modları bulunan Trials Rising’te rekabet etmek yerine sadece eğlenmek isteyen oyuncular Tandem Motor adı verilen moda girerek 2 kişilik bir motoru kontrol etmeye çalışabilir.

Sokak arası yarışlarda başlanan kariyer sonrasında dünyanın en büyük akrobatı olmaya çalışılan Trials Rising’te ki mekanlar dünyanın ikonlaşmış mekanlarıdır.

Tirals Rising sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7/10 (64 bit only)
  • İşlemci: Intel Core i5-2400, AMD FX-4100
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti or AMD Radeon HD 7770
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 23 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

  • İşletim Sistemi: Windows 7/10 (64 bit only)
  • İşlemci: Intel Core i5 3470, AMD FX 6100
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 or AMD Radeon R9 270X
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 23 GB kullanılabilir alan



Son Güncelleme: 18.12.2020 01:08
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Anahtar Kelimeler:
UbisoftYılbaşıTrials RisingOyun
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