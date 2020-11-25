Twitter'ın mavi tik özelliği ne zaman kullanıma açılacak?

Twitter hesaplanmasının sahiplenip, doğrulanmasını ifade eden mavi arma uygulaması yeniden getiriliyor. Kaldırılan uygulamanın 2021 yılında yeniden uygulanacağı açıklandı.

Twitter bu uygulama hakkında kullanıcılarının görüşlerini öğrenmek için bir anket başlattı. Yapılan anket sonucunda devlet hesapları, şirketler, markalar, sivil toplum kuruluşları, haber medya hesapları, eğlence, spor, aktivistler, organizatörleralarak hesaplarını doğrulatma hakkına sahip olacak.

Twitter hesap doğrulama mavi tık uygulamasını 2017 yılında kaldırmıştı.