Twitter’da TT, Trend Topic nedir? Twitter'da gündem TT nasıl oluşturulur?

Sosyla medyanın önemli platformlarından Twitter'da nasıl TT olabiliriz konusu, bu sosyal medyanın yaklaşık 800 milyon takipçileri tarafından en çok araştırılan sorular arasında yer almakta.

Twitter nedir? Twitter'da nasıl TT olunur?

Sosyal medya platformu Twitter’da nasıl TT olunabilir sorusu, bu sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşmak isteyen kullanıcıların merakla araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Zaman geçtikçe insanlar sosyal medya uygulamalarını kullanarak duygularını, düşüncelerini ve anılarını rahat rahat paylaşabilmeyi istiyor. Duygu ve düşünceleri paylaşabilmenin en güzel, en hızlı ve en güvenilir yollarından birisi ise Twitter uygulaması.

Hele ki son zamanların en çok tercih edilen sosyal medya mecralarından birisi olan Twitter, günümüzde ortalama 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olması ile ön planda yer alıyor. Duygularınızı, düşüncelerinizi ya da bir konu hakkındaki yorumlarınızı ve fikirlerinizi paylaşabileceğiniz bu mecrada, diğer insanlar sizi takip de edebiliyor. Böylece insanlar hedef kitlesini arttırırken, zaman içinde bu mecrada bir popülerlik elde ediyor.

TT nedir? Twitter TT listesi nasıl oluşur?

Twitter’da nasıl TT olunur? Bu konuda neler yapmak gerekiyor? Konusuna girmeden önce TT Nedir? Twitter üzerinde TT’lere nasıl bakılır? Gibi soruların cevabını bilmek gerekli. TT, Trend Topic kelimesinin kısaltması olarak anlam taşıyor. Twitter mecrası üzerinde bulunan konular önemine ve konuşulma sırasına göre yer alıyor.

Twitter’in gündemini aktardığını anlayabileceğimiz TT, birden fazla insanın ilgisini çekerek, konuyu başlatan kişinin belirli bir popülariteye ulaşmasını sağlıyor. Twitter’da anahtar kelime ve hashtag kullanımı ile ortaya çıkan TT listesi, hemen hemen her gün milyonlarca kullanıcı tarafından görüntüleniyor. TT listesini görüntülemiş olan kullanıcılar o gün içinde ya da o hafta nerde, hangi konunun popüler durumda bulunduğunu öğrenebiliyor. Bu sebeple Twitter’da nasıl TT olunur konusu büyük bir merak ve ilgi uyandırıyor.

Twitter’da TT nasıl olabiliriz? TT listesine nasıl bakabiliriz?

Twitter’da TT’ lere nasıl bakılır sorusunun yanıtını bulmak normalde çok kolaydır. Twitter TT listesini görüntülemek için mobil uygulama üzerinden Keşfet yazan yere girmek gerekmektedir. Masaüstü ya da laptop bilgisayarlarınızdan Twitter gündemini takip etmek istiyorsanız bu durumda, sayfanın sol kısmında kişisel veriler yazan yerin hemen altında olan “Türkiye Gündemi” kısmına tıklamanız yeterli olacaktır.

TT listesi açıldığında konuların popülerlik sırasına göre sıralandığını göreceksiniz. İlk sıralardaki konular daha önemliyken, listenin alt sırasında olan konuların daha az önemli olduğunu göreceksiniz. Dilerseniz “Türkiye Gündemi” kısmından 81 ilde yaşanan olayları, ilinize göre takip edebilme imkanınız da bulunuyor. Peki Twitter’da nasıl TT oluruz, bu konuda neler yapabiliriz?

Twitter gündeminde TT nasıl oluşturulur?

Twitter gündeminde TT olmak için kullanıcıların bazı konulara önem vermesi gerekiyor. Öncelikle olarak reklam anlaşmalarında bulunmak oluşturulan TT’nin daha fazla tıklanmasını sağlayacaktır. Bunun dışında sosyal medya danışmanlarından bu konu hakkında yardım almak, robot hesaplar kullanmak da olumlu sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. Twitter’da nasıl TT olunur konusu hakkında robot hesapların katkısı oldukça fazladır.

Bu kullanıcılar TT olacak kelimeyi birden fazla tweet atarak, konuyu üst sıralara taşıyor. Kullanıcılar robot hesaplar kullanıp TT olmak istemiyor ise bu durumda, TT olmasını istediği kelimeyi sürekli olarak aynı hesaptan atması da olumlu sonuç getirecektir. Fakat bu konuda sayıca baya bir tweet atılması gerektiği için kişisel hesaplar adına çok zor olacağı konusu unutulmamalıdır. Üstelik gerçek hesaplar yerine fake hesaplar tercih edildiğinde de, TT olma ihtimali baya bir düşüktür.

Twitter’da nasıl TT olunur konusu hakkında şunu bilmek de yarar var. Sadece Twitter sayısı ile TT listesine girilmesi imkanlı değildir. Twitter sayısı kadar, twettin hacmi de TT listesine girilmesini sağlayan önemli bir seçenektir. Twett hacminin arttırılabilmesi ve ilk 10 TT arasında yer alınması için en az 10 farklı hesaptan baya bir sayıda aynı tag etiketinin tweet atılması gereklidir.

Twitter’da nasıl TT olunur? Tag nasıl atılır?

Twitter’da tag nasıl atılır sorusuna cevap vermeden önce tag seçimi yapılması gerekiyor. Öncelikle daha önce seçilmiş olan tag’in tekrar kullanılması söz konusu değil. Bu sebeple kullanıcıların ilk olarak etkileşim olasılığı yüksek bir tag seçmesi gerekiyor. Genel etiketleri doğru zamanlarda kullanmak TT listesine giriş yapmanın en kolay ve en çabuk seçeneğidir.

Tag kullanılan paylaşım üzerinde beğeni, retweet ve yorumları artırmakta etkileşime geçerek TT listesine girebilmeyi kolaylaştırıyor. Twitter’da nasıl TT olunur sorusuna tag seçimi yaptıktan sonra ‘’#’’ işaretini kullanarak etiketin hiç boşluk bırakılmadan yazılması gerekiyor. Yazılan tweetin gönderilmesiyle kullanıcılar tag oluşturmuş olacaktır. Bu tag üzerinden ‘’@’’ işaretini kullanan hesaplar, birbirinin hesap isimlerini ve tag etiketini girmiş olarak paylaşımda bulunmuş olacaktır.