Twitter’da mavi tik nasıl alınıyor? Twitter mavi tik alma yolları

Twitter’ın sunmuş olduğu mavi tik, önceden form doldurularak yapılmaktaydı. Şimdi ise Twitter mavi tik almak için onaylanmış e posta adresi ve telefon numarası ve twitter hesabının olmasını yeterli buldu. Doğrulama isterken 6 kategoride yapılacak olan doğrulama devlet kurumları, şirketler, haber kuruluşları ve gazeteciler, Spor ve oyunlar, aktivizm ve diğer nüfuz sahibi kişiler olarak ayrıldı.

Hesaplara yavaş yavaş gelen doğrulama kısa süre sonra birçok kişinin hesabında olacak. Kategoriye göre belirli talepler olurken kurallar mevcut.

Hesap doğrulamak ve mavi tik almak için profil fotoğrafı, profil adı, aktif hesap (son altı ayda en az bir kez giriş yapmış), son 1 yılda devre dışı bırakılmamış, e-posta ve telefon numarası yeterli olacaktır.

Ayrıca bazı kişiler resmi kimliğine göre e-posta veya resmi bir web sitesine ihtiyacı olabilir. Başvurular 1-2 güne sonuç verebilir. Eğer doğrulma formunuz reddedilirse 30 gün sonrasında yeniden deneyebilirsiniz.