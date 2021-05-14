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Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!

Sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcılar için Direkt Mesajda (DM) sohbetlerin daha kolay hale gelmesi için sesli mesaj özelliği devreye alındı. Yeni özellik ise Türkiye ve Nijerya’da kullanıcılara sunulmaya başlandı.

14 Mayıs 2021 Cuma 10:44
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
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Dünyanın en çok kullanıcısına sahip sosyal medya platformlarından Twitter’a bir özellik daha eklendi. Kullanıcılardan gelen yoğun talep üzerine sosyal ağ, sohbetin daha kolay hale getirilmesi için Direkt Mesajlara (DM) sesli mesaj özelliğini getirdi.

Twitter tarafından yeni özellik hakkında yapılan açıklamada, bu özelliğin 12 Mayıs’tan itibaren Türkiye ve Nijerya’da uygulanmasında başlandığı duyuruldu.

SESLİ MESAJA 140 SANİYELİK SINIR

Yeni özelliğe ilişki yapılan açıklamada kullanıcıların kendilerini daha net bir şekilde ifade etmeleri için 'Hands free' yani 'eller serbest' özelliği ile DM görüşmesinde, yeni ses kaydı simgesine bir kez dokunarak seslerini gönderebilecekleri belirtildi.

Ses kaydının tamamlanmasıyla durudur tuşuyla kaydı sohbete göndermeden yada silmeden kayıtların dinlenebileceği seçeneğinin de yer aldığı özellikte altenatif olarak ise, ses kaydını hemen göndermek için yukarı kaydırılmasını yeterli olabileceği aktarıldı. Açıklamada ayrıca her kayda 140 saniyelik bir sınır konulduğu da belirtildi.


Son Güncelleme: 14.05.2021 10:44
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Anahtar Kelimeler:
TwitterSesli MesajDMDirekt MesajNasıl Kullanılır
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