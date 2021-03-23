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Twitter’da atılan ilk Tweet nedir? Twitter'dan atılan ilk tweetin sahibi kimdir?

2006 senesinde aktif olarak yayın hayatına başlayan popüler sosyal medya uygulaması olan ‘Twitter’ bu sefer de yıllar önce atılan ilk tweet ile gündeme geldi. Kısa süre öncesinde açık arttırmaya çıkarılan ilk tweet bir Türk tarafından satın alındı. Twitter’da atılan ilk Tweet nedir? Twitter’dan atılan ilk tweetin sahibi kimdir?

23 Mart 2021 Salı 22:17
Twitter’da atılan ilk Tweet nedir? Twitter'dan atılan ilk tweetin sahibi kimdir?
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Kısa sürede dünyada milyonlarca tarafından sevilerek kullanılan sosyal medya uygulaması ‘Twitter’ geçtiğimiz günlerde 2006 senesinde Twitter üzerinden atılan ilk tweet’i açık arttırmaya çıkarıldı. Bir Türk tarafından satın alınan tweet büyük ilgi gördü.

Popüler uygulamanın CEO’su Jack Dorsey açık arttırmanın bugün son bulduğunu açıkladı. 2006 senesinde atılan ilk tweetin’ NFT haline gelerek Valuables By Cent üzerinden satışa çıkarıldı.

2,9 dolar değerindeki tweetin sahibi Türk Sine Estavi oldu.  Aslen Türk olduğunu söyleyen Estavi, hakkında çıkan Türkçe öğrenmiş bir yabancı olduğu iddialarını çürüttü.

Valuables By Cent tarafından 3 tweetin daha sahibi olan Estavi, CryptoCobain kullanıcının attığı 128,88 dolar vererek tweet satın aldı. Eshtebahekhoob kullanıcı tweetini ise 125,85 dolara satın aldı. Dijital koleksiyona sahip Estavi, bu sayede dijitalleşmeyi ön plana çıkardı.

Sina Estavi kimdir?

Türkiye gündemine bomba gibi oturan Türk CEO Estavi, aldığı tweetler ile adından söz ettirmeyi başardı. Son olarak ilk atılan tweeti alarak birçok kişi tarafından merak edilen Estavi Kripto para alım satım platformu Cryptoland ve Malezya’nın  Bridhe Oracle’nin CEO’su.

Sina Estavi’nin twitter hesabına bakmak için buraya tıklayabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 23.03.2021 22:17
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Anahtar Kelimeler:
Ilk TweetTwitterSina Estavi
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