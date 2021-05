Twitter'a 'Mavi Rozet' geri geliyor!

Twitter, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla ‘Mavi Rozet’ uygulamasının geri geleceğini duyurmuştu. Çok sayıda kullanıcının beklediği haber sonunda netlik kazandı.

Twitter resmi hesabının yaptığı açıklamada, Mavi Rozet uygulamasının birkaç hafta içerisinde başlanacağı ve resmi başvuruların yapılabileceğini belirtti.

Twitter’in açıklamasında, "Twetlerinizi ve DM'lerinizi kaydedin, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulan mavi rozete başvurmanın yeni bir resmi yolu var. Artık doğrudan hesap ayarlarınızdan uygulama içi doğrulama istemek için bir başvuru gönderebilirsiniz! " ifadeleri yer aldı.

Dear “can you verify me” ––



Save your Tweets and DMs, there’s a new official way to apply for a blue badge, rolling out over the next few weeks.