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Twitter'a 'Mavi Rozet' geri geliyor!

Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre 'Mavi Rozet' özelliğinin geri geleceği duyurulurken önümüzdeki haftalarda mavi tik için başvuruların alınacağını açıkladı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 23:02
Twitter'a 'Mavi Rozet' geri geliyor!
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Twitter, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla ‘Mavi Rozet’ uygulamasının geri geleceğini duyurmuştu. Çok sayıda kullanıcının beklediği haber sonunda netlik kazandı.

Twitter resmi hesabının yaptığı açıklamada, Mavi Rozet uygulamasının birkaç hafta içerisinde başlanacağı ve resmi başvuruların yapılabileceğini belirtti.

Twitter’in açıklamasında, "Twetlerinizi ve DM'lerinizi kaydedin, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulan mavi rozete başvurmanın yeni bir resmi yolu var. Artık doğrudan hesap ayarlarınızdan uygulama içi doğrulama istemek için bir başvuru gönderebilirsiniz! " ifadeleri yer aldı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 23:02
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Anahtar Kelimeler:
TwitterMavi RozetMavi Tik
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