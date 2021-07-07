Twitter, yeni emoji dönemini başlatmaya hazırlanıyor!

Dünyanın en çok kullanıcısına sahip sosyal medya platformu Twitter, her geçen gün yeni özelliklerini kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Son olarak emojili tweet tepkileri üzerinde çalışan Twitter'in son çalışması geliştirici Nima Owji tarafında ortaya çıkarıldı.

Birkaç farklı özelliğini test ettiği yönünde yapılan açıklamalar sonrasında, Facebook ve iMessage'ta olduğu gibi emojili tweet tepkileri üzerinde çalışan Twitter, geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde yalnızca 'Hmm' ve 'Haha' tepkilerini hazırlamıştı. Twitter kullanıcıları bu emojili tepkileri kullanabilmesi için de 'Beğen' butonuna bir süre basması gerekecekti.

Diğer tepkilerin her ne kadar hazır olduğu söylense de Twitter'ın bu yeniliği ne zaman kullanıcılarına sunacağı belli değil. Geliştirici Nima Owji, Twitter geliştiricilerinin web uygulamasında Fleet ve Spaces üzerinde de çalıştığını açıklarken şu an için bu özelliklerin web sürümünde olmadığını bu özelliklerin de yakın bir zamanda geleceğini söyledi.

Bir yenilik te DM'de yapmayı düşünen Twitter, DM araması içerisinde grup ve kişileri bölmeyi de iyileştirmeyi planlıyor.