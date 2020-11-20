İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

Twitter tt olmak için kaç tweet gerekir? Twitter’da TT nasıl olunur?

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Twitter tt olmak için kaç tweet gerekir? Twitter’da TT nasıl olunur? haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Twitter tt olmak için kaç tweet gerekir? Twitter’da TT nasıl olunur? ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Kasım 20 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

20 Kasım 2020 Cuma 11:09
Twitter tt olmak için kaç tweet gerekir? Twitter’da TT nasıl olunur?
Takip Et:

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter, insanların görüşlerini birbiriyle paylaşabildiği bir platformdur. Twitter’da bulunan konular önem ve konuşulma sayısına göre gündem olmaktadır. Trend Topic olarak adlandırılan bu durum için açılan konu başlığının birçok kişi tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Twitter’da TT nasıl olunur?

Twitter’da gündem olmak için kullanıcıların bazı durumlara önem göstermesi gerekir. Trend Topic olmak isteyen kişiler şu konulara dikkat ederek TT olmayı başarabilirler:

  • Reklam anlaşmaları yaparak.
  • Sosyal medya danışmanları ile birlikte çalışarak.
  • Robot hesap kullanarak.
  • TT olacak kelimeyi birçok kez tweet atarak.

Twitter’da reklam şirketlerinden yardım alarak nasıl TT olunur?


Sosyal medyada reklam işleri yürüten şirketler, kişiler adına TT olması gereken konu hakkında çalışmalar düzenlemektedir. Bu çalışmalar sonucunda kişinin istediği konu TT olmaktadır. Bu durum için belli bir ücret talep eden şirketler, gerekli reklamlar ile kişilerin bu konu hakkında konuşmasını sağlayabilmektedir.

Twitter’da sosyal medya danışmanlarından yardım alarak nasıl TT olunur?

Sosyal medya danışmanları kişinin istediği konu üzerinde çalışmalar yaparak kişinin TT olmasını sağlamaktadır. Kullanıcı için tavsiyeler sunan danışmanlar, retweet ve bot takipçiler ile birlikte konunun TT olmasına yardımcı olur.

Twitter’da robot hesap kullanarak nasıl TT olunur?

Kişiler robot hesap olarak adlandırılan bot hesapları kullanarak, istedikleri konuları TT listesine sokabilirler. Bu işlem uzun bir süre almaktadır. Ayrıca Twitter’ın algoritmasından dolayı organik kullanıcılar olmadığı sürece uzun süre TT olarak kalmak mümkün değildir.

Twitter’da TT olmak istenen kelimeyi sürekli paylaşarak nasıl TT olunur?

Kişiler kendi kullandıkları Twitter hesaplarından TT olmasını istedikleri konu başlığını sürekli tweet atmaları halinde TT listesine girebilirler. Ancak bu süreçte çok fazla tweet atılmalıdır. Ayrıca kişilerin sahte hesaplardan değil organik hesaplardan bu tweetleri atmaları gerekir.

Twitter’da bir hesabın TT olması için nasıl özelliklere sahip olması gerekir?

  • Bir konu adına bir hesap yerine birden fazla hesaplar üzerinden aynı konu paylaşılmalıdır.
  • Konu hakkında paylaşım yapılan hesap organik hesap olmalıdır. Bot hesapların paylaşımları etkili değildir.
  • Aynı kelimenin kullanıldığı tweetler, retweet edilmeli ve yorum almalıdır.
  • TT listesine girecek tweet hakkında fikir sahibi olunmalıdır.
  • TT olacak konu daha önce TT olmamış bir konu olmalıdır.
  • Gündemde olan bir konunun dışında bir başlık altında konunun TT olabilmesi oldukça zordur. Bu nedenle TT listesine girmek ve uzun süre kalıcı olabilmek adına gündemin yoğun olmadığı bir gün konu seçilerek tweet atılmalıdır.


Son Güncelleme: 20.11.2020 11:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TT OlmakTwitter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
KKTC’nin yerli otomobili Günsel Türkiye'de de boy gösterecek!
KKTC’nin yerli otomobili Günsel Türkiye'de de boy gösterecek!
Apple, İphone 11 Pro satışlarını durdurma kararı aldı!
Apple, İphone 11 Pro satışlarını durdurma kararı aldı!
Web Sitesi Tanıtım Yazıları ile Sitelerin Prestijini ve Ziyaretçi Sayısını Artırın; interaktifplus
Web Sitesi Tanıtım Yazıları ile Sitelerin Prestijini ve Ziyaretçi Sayısını Artırın; interaktifplus
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Yeni BMW 4 serisi Türkiye fiyatı belli oldu
Yeni BMW 4 serisi Türkiye fiyatı belli oldu

Popüler Haberler

Twitter tt olmak için kaç tweet gerekir? Twitter’da TT nasıl olunur?
Göz kapağı estetik fiyat listesi 2020
Hepsiburada Efsane Cuma kampanyası 2020 tarihleri
2020 Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? Destek şartları nelerdir?
1999 Yılı öncesi sigortalılarda erken emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 2020
Faturaya ek hangi telefonları alabilirim? Tarifeye ek telefon sorgulama
Numaranın hangi operatöre ait olduğunu sorguluma ve öğrenme işlemi
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 20 Kasım 2020 Cuma Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
Yemin Reşit yeni sezonda ölüyor mu? Yavuz Ketenci diziden çıktı mı?
Grip aşısı SGK karşılıyor mu? Grip aşısı SGK ödeme şartları
SSK Borç Sorgulama Nasıl Yapılır? GSS Borç Sorgulama TC Kimlik No İle
Digiturk spor paketi yayın ücreti alacak mı? Maçlar ertelendi abonelik ücretleri ne olacak?
Hangi Emekli Bayram İkramiyesini Ne Zaman Alacak? Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek?
Benim Adım Melek, Kalk Gidelim, Şampiyon dizileri yayınlanacak mı? Dizilere ara verildi mi?
Chef’s Arena yarışması şefleri ve patronu kimdir? Chef’s Arena yarışma formatı
Günlük burç yorumları 21 Kasım 2020 Cumartesi Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 20 Kasım 2020 Cuma
Bekçilik başvuruları nasıl yapılır? Bekçilik başvurularında hangi belgeler talep edilir?
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Gerçek adı ne? Tuğba Tutuğ oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.