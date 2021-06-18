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Twitter tt ne demektir, nasıl olur? Twitter tt neye göre oluyor?

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Twitter tt tt ne demektir, nasıl olur? Twitter tt neye göre oluyor? haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 18.06.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 13:36
Twitter tt ne demektir, nasıl olur? Twitter tt neye göre oluyor?
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Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter, insanların görüşlerini birbiriyle paylaşabildiği bir platformdur. Twitter’da bulunan konular önem ve konuşulma sayısına göre gündem olmaktadır. Trend Topic olarak adlandırılan bu durum için açılan konu başlığının birçok kişi tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Twitter’da TT nasıl olunur?

Twitter’da gündem olmak için kullanıcıların bazı durumlara önem göstermesi gerekir. Trend Topic olmak isteyen kişiler şu konulara dikkat ederek TT olmayı başarabilirler:

  • Reklam anlaşmaları yaparak.
  • Sosyal medya danışmanları ile birlikte çalışarak.
  • Robot hesap kullanarak.
  • TT olacak kelimeyi birçok kez tweet atarak.

Twitter’da reklam şirketlerinden yardım alarak nasıl TT olunur?

Sosyal medyada reklam işleri yürüten şirketler, kişiler adına TT olması gereken konu hakkında çalışmalar düzenlemektedir. Bu çalışmalar sonucunda kişinin istediği konu TT olmaktadır. Bu durum için belli bir ücret talep eden şirketler, gerekli reklamlar ile kişilerin bu konu hakkında konuşmasını sağlayabilmektedir.

Twitter’da sosyal medya danışmanlarından yardım alarak nasıl TT olunur?

Sosyal medya danışmanları kişinin istediği konu üzerinde çalışmalar yaparak kişinin TT olmasını sağlamaktadır. Kullanıcı için tavsiyeler sunan danışmanlar, retweet ve bot takipçiler ile birlikte konunun TT olmasına yardımcı olur.

Twitter’da robot hesap kullanarak nasıl TT olunur?

Kişiler robot hesap olarak adlandırılan bot hesapları kullanarak, istedikleri konuları TT listesine sokabilirler. Bu işlem uzun bir süre almaktadır. Ayrıca Twitter’ın algoritmasından dolayı organik kullanıcılar olmadığı sürece uzun süre TT olarak kalmak mümkün değildir.

Twitter’da TT olmak istenen kelimeyi sürekli paylaşarak nasıl TT olunur?

Kişiler kendi kullandıkları Twitter hesaplarından TT olmasını istedikleri konu başlığını sürekli tweet atmaları halinde TT listesine girebilirler. Ancak bu süreçte çok fazla tweet atılmalıdır. Ayrıca kişilerin sahte hesaplardan değil organik hesaplardan bu tweetleri atmaları gerekir.

Twitter’da bir hesabın TT olması için nasıl özelliklere sahip olması gerekir?

  • Bir konu adına bir hesap yerine birden fazla hesaplar üzerinden aynı konu paylaşılmalıdır.
  • Konu hakkında paylaşım yapılan hesap organik hesap olmalıdır. Bot hesapların paylaşımları etkili değildir.
  • Aynı kelimenin kullanıldığı tweetler, retweet edilmeli ve yorum almalıdır.
  • TT listesine girecek tweet hakkında fikir sahibi olunmalıdır.
  • TT olacak konu daha önce TT olmamış bir konu olmalıdır.
  • Gündemde olan bir konunun dışında bir başlık altında konunun TT olabilmesi oldukça zordur. Bu nedenle TT listesine girmek ve uzun süre kalıcı olabilmek adına gündemin yoğun olmadığı bir gün konu seçilerek tweet atılmalıdır.

Son Güncelleme: 18.06.2021 13:36
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Anahtar Kelimeler:
TT OlmakTwitter
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