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Twitter Super Follows yeni özelliği nedir? Twitter ücretli abonelik fiyatı ne kadar, ne zaman aktif olacak?

Twitter yeni özelliği olan super follows özelliğini aktif ettmi mi? Bu özellikle twitter neyi amaçlıyor? Twiiter bu özelliğin detaylarını paylaştı.

26 Şubat 2021 Cuma 22:27
Twitter Super Follows yeni özelliği nedir? Twitter ücretli abonelik fiyatı ne kadar, ne zaman aktif olacak?
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Dünyanın en trend sosyal ağlarından olan Twitter'ın birçok özelliği bulunuyor. Twiiter belki de çığır açacak bir yeni özelliği kulanıcılarına sunacak. 

Belki de çoğu kullanıcının bilmediği super follows özelliği bugünlerde hayata geçmesi planlanıyor. İşleme alınacak bu özellikle takpiçilerinden içerik üreticilerinin para talep edebilmesi.

SUPER FOLLOWS ÖZELLİĞİ

İçerik üreticilerinin onu takip edenlerden  para alma  olanak sağlayan "Super Follows'' özelliği neticesinde Twitter hesap sahipleri, paylaşımları like ladığı hesaplara  para karşılığı abone olarak özel paylaşımlarına ulaşacak.

Twitter, gelecek günler de bu özelliği aktif hale getirmeyi planlıyor. Bu özellikle birlikte twitter da tamamen farklı bir ortama dönüşecek.

Twitter ABD başkanlık seçimlerinde başkan Trump'ın paylaşımlarını engelleyerek ve hesabını askıya alarak dünyada ses getirmişti. 

Twiiter Boğaziçi eylemlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımlarına sınırlama getirmişti.

Türkiye'de twitter kullanıcıları oldukça aktif.



Son Güncelleme: 26.02.2021 22:27
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Anahtar Kelimeler:
TwiiterSuper Follows
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